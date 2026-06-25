Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terörle mücadele, hudut güvenliği ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü faaliyetlere ilişkin haftalık bilgilendirme yaptı.

ANKARA (İGFA) - Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı'nda gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, TSK'nın ülkenin ve milletin güvenliği için terör başta olmak üzere tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini sürdürdüğünü belirtti. Tuğamiral Aktürk, son bir haftada terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu 7 PKK'lı teröristin teslim olduğunu açıkladı. Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı arama-imha faaliyetlerinin yanı sıra mağara, sığınak ve barınakların tespit edilerek kullanılamaz hâle getirilmeye devam edildiği bildirildi.

HUDUTLARDA 434 KİŞİ YAKALANDI

MSB'nin açıklamasına göre, hudut güvenliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda son bir haftada 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 434 kişi yakalandı.

Böylece 1 Ocak 2026'dan itibaren yasa dışı yollarla hudutlardan geçmeye çalışırken yakalanan kişi sayısı 4 bin 968'e ulaştı.

Ayrıca son bir haftada 985 kişinin hudutlardan yasa dışı geçişi engellenirken, yıl başından bu yana engellenen kişi sayısı 39 bin 290 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile devletimizin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde 7 PKK'lı terörist daha teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/8Gt38Ug8Vo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2026

HAKKÂRİ HUDUT HATTINDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Hakkâri hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 55 kilogram (54 bin 766 gram) uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Millî Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.