Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Yaşar Güler tarafından yayımlanan taziye mesajında, kahraman silah arkadaşları Kenan Şahin'in rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran 2026 tarihinde şehit olduğu bildirildi. Bakan Güler mesajında, 'P.Asb.Kd.Bçvş. Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim' ifadelerini kullandı.