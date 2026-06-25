Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı çalışmaları kapsamında 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin ve kayıp şahıs vakalarının aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yaptı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin adaletin tecellisi ve vatandaşların huzuru için kararlı bir mücadele yürüttüğünü belirterek, geçmişe dönük faili meçhul dosyaların titizlikle incelendiğini ifade etti.

Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, dairenin faaliyete geçtiği günden bu yana 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı.

638 DOSYA YENİDEN DEĞERLENDİRİLİYOR

Çalışmaların geniş kapsamlı şekilde sürdüğünü belirten Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda; 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosyanın incelendiğini, 47 maktullü 44 dosyada ise Başsavcılıklar ve kolluk birimlerince 'Özel Çalışma Ekipleri'nin görev yaptığını aktardı.

Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde, adaletin tecellisi ve milletimizin huzuru için tavizsiz bir mücadele yürütüyoruz. Kamu vicdanını derinden yaralayan faili meçhul cinayetleri ve kayıp şahıs vakalarını çözmeyi, acılı ailelerimizin yüreğine su serpmeyi en büyük: — Akın Gürlek (@abakingurlek) June 25, 2026

Bakan Gürlek, elde edilen sonuçların kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, çalışmalarda emeği geçen Cumhuriyet Başsavcılıkları, emniyet ve jandarma teşkilatları ile kamu görevlilerine teşekkür etti. Bakan Gürlek açıklamasında, 'Hiçbir faili meçhul, karanlıkta kalmayacak; adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir' ifadelerine yer verdi.