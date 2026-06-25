Bursa Valiliği, artan sıcaklıklar ve orman yangını riskine karşı yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre 20 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Belirlenen mesire alanları ve tabiat parkları ise yasak kapsamı dışında tutuldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle yükselen orman yangını riskine karşı bir dizi önlem aldı. Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, Bursa genelindeki ormanlık alanlara girişler an itibariyle yasaklandı. Valilikten yapılan açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu hükümleri kapsamında alınan karar gereği yasağın 15 Ekim 2026 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

Karara göre, Valilik tarafından belirlenen piknik ve mesire alanları, milli parklar, tabiat parkları ve ekoturizm alanlarında piknik, yürüyüş ve sportif faaliyetler yapılabilecek. Ancak bu alanlar dışında kalan tüm ormanlık alanlara araçla veya yaya olarak giriş yasak olacak.

ATEŞ YAKMAK VE ANIZ YAKMAK YASAK

Valilik, ormanlık alanlarda ve çevresinde mangal yakılması, tüp kullanılması, nargile yakılması ve her türlü ateşli faaliyetin yasaklandığını duyurdu. Ayrıca orman içi, orman bitişiği ve diğer tüm köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe atıkları, zeytinlik ve tarla temizliği amacıyla bitki örtüsünün yakılmasına da izin verilmeyecek.

Ormanlık alanlara yakın bölgelerde yapılacak ekin hasatlarında yangın riskine karşı biçerdöverlere en az 2,5 ton kapasiteli su tankeri eşlik ettirilecek. Hasat sonrasında ise tarla sahipleri anız yangınlarına karşı gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.

Jandarma, emniyet ve orman ekipleri tarafından hasat döneminde denetimlerin artırılacağı bildirildi.

SANAYİ TESİSLERİ VE BELEDİYELERE SORUMLULUK

Karar kapsamında sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ve ormanlık alanlara yakın tesislerin yangın riskine karşı gerekli tüm tedbirleri alması zorunlu hale getirildi.

UEDAŞ ve TEİAŞ da enerji nakil hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde bakım çalışmalarını artıracak ve gerekli durumlarda enerji kesintisi uygulayabilecek.

Belediyeler ise çöp depolama alanlarının çevresinde en az 10 metre genişliğinde koruma bandı oluşturacak ve yangınlara müdahalede kullanılacak iş makinelerini hazır bulunduracak.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Valilik, alınan karar ve tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında Orman Kanunu, İl İdaresi Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu kapsamında idari ve adli işlem yapılacağını duyurdu.

Öte yandan Gemlik'teki Yeniköy, Karagöl, Su Düşen Şelalesi, Musakayası ve Haydariye mesire alanları başta olmak üzere Bursa genelinde belirlenen 78 piknik ve mesire alanı ile tabiat parkları, yasak kapsamı dışında bırakıldı.

İşte Bursa'da kapsam dışı bırakılan alanlar:

1. Kestel Bursa Piknik Mesire Alanı

2. Kestel Derekızık Piknik Mesire Alanı

3. Kestel Korusu Piknik Mesire Alanı

4. Kestel Küreklidere Piknik Mesire Alanı

5. Merkez Çağlayan Piknik Mesire Alanı

6. Nilüfer Tahtalı Piknik Mesire Alanı

7. Kestel Burhaniye Piknik Mesire Alanı

8. Merkez Ovaakça Piknik Mesire Alanı

9. Nilüfer Atatürk Ormanı Piknik Mesire Alanı

10. Kestel Saitabat Piknik Mesire Alanı

11. Kestel Cumalıkızık Piknik Mesire Alanı

12. Kestel Balaban Piknik Mesire Alanı

13. Merkez İnkaya Piknik Mesire Alanı

14. Merkez Tuzaklı Piknik Mesire Alanı

15. Merkez Bağlıköy Piknik Mesire Alanı

16. Nilüfer Gümüştepe Çamlık Piknik Mesire Alanı

17. Osmangazi Hüseyinalan Piknik Mesire Alanı

18. Mudanya Güzelyalı Piknik Mesire Alanı

19. Osmangazi Gümüştepe Piknik Mesire Alanı

20. Kestel Akgüvercin Piknik Mesire Alanı

21. Nilüfer Dağyenice Piknik Mesire Alanı

22. Yıldırım 75. Yıl Mahallesi Piknik Mesire Alanı

23. Yıldırım Değirmenönü Piknik Mesire Alanı

24. Mudanya Altıntaş Çamlıbel Piknik Mesire Alanı

25. Osmangazi Gürsu Kule Piknik Mesire Alanı

26. Kestel Kazancı Piknik Mesire Alanı

27. Mudanya Bursa Millet Ormanı Piknik Mesire Alanı

28. Mudanya Gemitepe Piknik Mesire Alanı

29. Gürsu İpekyolu Piknik Mesire Alanı

30. Osmangazi Demirtaş Piknik Mesire Alanı

31. Nilüfer Kayapa Piknik Mesire Alanı

32. Yıldırım 100. Yıl Piknik Mesire Alanı

33. Osmangazi Çamsırtı Piknik Mesire Alanı

34. Mudanya Eylültepe Piknik Mesire Alanı

35. Mudanya Bademli Piknik Mesire Alanı

36. Gemlik Yeniköy Piknik Mesire Alanı

37. Gemlik Ericek Göleti Piknik Mesire Alanı

38. Orhangazi Panayır Piknik Mesire Alanı

39. Gemlik Kapaklı Piknik Mesire Alanı

40. Gemlik Yeşilbaş Piknik Mesire Alanı

41. Orhangazi Gürletepe Piknik Mesire Alanı

42. Gemlik Karagöl Piknik Mesire Alanı

43. Gemlik Su Düşen Şelalesi Piknik Mesire Alanı

44. Orhangazi Kaletepe Piknik Mesire Alanı

45. Orhangazi Nadir Kaynağı Piknik Mesire Alanı

46. Gemlik Musakayası Piknik Mesire Alanı

47. Osmangazi Gündoğdu Piknik Mesire Alanı

48. Orhangazi Mahmudiye Piknik Mesire Alanı

49. Gemlik Haydariye Piknik Mesire Alanı

50. İnegöl Arap Oturağı Piknik Mesire Alanı

51. İnegöl Kantar Dere Piknik Mesire Alanı

52. İnegöl Oylat Piknik Mesire Alanı

53. İnegöl Oylat Kaplıca Piknik Mesire Alanı

54. İnegöl Beşevler Piknik Mesire Alanı

55. İnegöl Mezit Boğazı Piknik Mesire Alanı

56. İnegöl Dedebayırı Piknik Mesire Alanı

57. İnegöl Boğazova 2 Piknik Mesire Alanı

58. İnegöl Boğazova 1 Piknik Mesire Alanı

59. İnegöl Kozdere Piknik Mesire Alanı

60. İnegöl İkisular Piknik Mesire Alanı

61. İnegöl Üç Tepe Piknik Mesire Alanı

62. İnegöl Başalan Yaylası Piknik Mesire Alanı

63. Yenişehir Şahin Tepesi Piknik Mesire Alanı

64. İnegöl Oylat Cam Teras Piknik Mesire Alanı

65. İnegöl Fevziye Kanyonu Piknik Mesire Alanı

66. İnegöl Yeşilmezit Piknik Mesire Alanı

67. Karacabey Boğazköy Piknik Mesire Alanı

68. Karacabey Yeniköy Piknik Mesire Alanı

69. Karacabey Seyirtepesi Piknik Mesire Alanı

70. Keles Kocayayla Piknik Mesire Alanı

71. Mustafakemalpaşa Bozağaç Piknik Mesire Alanı

72. Mustafakemalpaşa Yenice Piknik Mesire Alanı

73. Orhaneli Çamdağı Piknik Mesire Alanı

74. Orhaneli Karagöz Piknik Mesire Alanı

75. Harmancık Harmancık Piknik Mesire Alanı

76. Büyükorhan Görecik Yaylası Piknik Mesire Alanı

77. Mustafakemalpaşa Suuçtu Tabiat Parkı

78. Korunan Alanlar ve Tabiat parklarında izin verilen alanlar