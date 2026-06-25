İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Arnavutköy ve Zeytinburnu'nda düzenlediği iki ayrı operasyonda 198 kilo 301 gram uyuşturucu madde, uzun namlulu silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlar sürüyor.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Arnavutköy ve Zeytinburnu ilçelerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ile silah ve mühimmat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, iki ayrı adres ve araca yönelik yapılan operasyonlarda toplam 198 kilo 301 gram uyuşturucu madde, 2 uzun namlulu silah, 111 fişek ve 6 şarjör bulundu.

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Operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

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