TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenleme; Emniyet Teşkilatı'nın yapısından internet haber sitelerine, elektronik tebligattan taksi plakalarının vergilendirilmesine kadar birçok alanda önemli değişiklikler getiriyor.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Teşkilatı, basın sektörü, vergi uygulamaları ve kamu yönetimine ilişkin önemli düzenlemeleri içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenlemeyle Emniyet Teşkilatı'ndaki amir kadrolarının oranları yeniden belirlenirken, yönetim kapasitesinin artırılması, kariyer planlamasının güçlendirilmesi ve karar alma süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Ayrıca sağlık şartları nedeniyle meslekten ayrılmak zorunda kalan bazı eski polislerin yeniden kamu görevine dönmelerine imkan tanınıyor.

İNTERNET HABER SİTELERİNE YENİ DÜZENLEME

Yasayla birlikte internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam alabilmeleri için taşıması gereken kriterler yeniden düzenlendi. Haber sayısı, içerik kalitesi, kadro yapısı, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterler Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu tarafından belirlenecek. Belirlenen yükümlülüklere uymayan gazete, dergi ve internet haber sitelerine 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanabilecek. Tekrarlanan ihlallerde bu süre 25 güne kadar çıkabilecek.

ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLU HALE GELİYOR

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle kurumlar vergisi mükellefleri, ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükellefleri ve bazı tüzel kişiler için elektronik tebligat sistemi zorunlu hale getirildi.

Elektronik ortamda gönderilen tebligatlar, sisteme ulaştığı tarihten itibaren 5'inci günün sonunda yapılmış sayılacak. Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerindeki vatandaşlar ise sistemden muaf tutulacak.

TAKSİ PLAKALARINA VERGİ İSTİSNASI

Yasayla birlikte gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve servis araçlarına ait ticari plakaların satışından elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna tutuldu. Ticari plakaların devri ayrıca KDV'den de muaf olacak.

ÖĞRENCİLERE EĞLENCE VERGİSİ MUAFİYETİ

Belediye Gelirleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle lunapark, sirk ve benzeri ücretli eğlence alanlarına girişlerde 18 yaş altındaki çocuklardan ve eğitimine devam eden 25 yaş altındaki öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak.

ARAÇ TESCİL SÜRESİ UZATILDI

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle elektronik ortamda tescili mümkün olan araçların satış sonrası tescil süresi 3 iş gününden 15 iş gününe çıkarıldı.

Petrol Piyasası Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle sahte belge düzenlenmesi veya kullanılması gibi mali usulsüzlüklerle mücadele kapsamında EPDK'ya yeni yetkiler verildi. Vergi kaçakçılığına ilişkin soruşturma bulunan tesislere yeni lisans verilmesinin önü kesilecek, mahkeme kararıyla suçlu bulunanların lisansları ise doğrudan iptal edilecek.

TCMB VE REKLAM KURULU'NDA DEĞİŞİKLİK

Yasa kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası personeline uygulanacak disiplin hükümleri yeniden düzenlenirken, Reklam Kurulu'nun üye sayısı da 19'dan 23'e çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemelerin önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.