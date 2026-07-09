Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde zararlılarla mücadelede biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin yaygınlaştırıldığını belirterek, Muğla'nın Fethiye ilçesinde faydalı böcek ve bombus arısı üretimi yapan genç girişimciyi ziyaret etti.

MUĞLA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimde zararlılarla mücadelede biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin kullanımını yaygınlaştırmaya devam ettiklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, zararlılarla mücadelede en önemli araçlardan birinin faydalı avcı böcekler olduğunu belirterek, pestisit kullanımını azaltmayı ve doğayla uyumlu üretim modellerini yaygınlaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

BAKAN Yumaklı, paylaşımında, 'Bitkisel üretimimizi tehdit eden zararlılara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadeleyi yaygınlaştırıyoruz. Bu faaliyetlerimizle pestisit kullanımını azaltıyor, doğayla uyumlu mücadeleyi merkeze alıyoruz.' ifadelerini kullandı.

FETHİYE'DE ÜRETİM TESİSİNİ ZİYARET ETTİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinde genç girişimci Ali Rıza'ya ait faydalı böcek ve bombus arısı üretim tesisini de ziyaret eden Bakan Yumaklı, tesiste üretim süreçlerini yerinde incelediklerini belirterek, faydalı böcek ve bombus arısı üretiminin tarımsal üretimde biyolojik mücadelenin güçlenmesine önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Yerli üretimin artırılması ve ithalatın azaltılması açısından bu tür yatırımların önemine dikkat çeken Bakan Yumaklı, bu alanda ithalatı azaltan, yerli üretimi artıran ve ihracat başarısı gösteren bu genç ekibi kutluyorum. Bu tür girişimlerin yanında olmayı, onları desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.