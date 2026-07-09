Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Âl Suud ile bir araya geldi. Görüşmede COP31 süreci, enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji ve afet sonrası dirençli şehirlerin inşası ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki temasları kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Âl Suud ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklama yapan Bakan Kurum, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı kapsamında enerji dönüşümüne ilişkin vizyonunu ve önceliklerini Suudi mevkidaşıyla paylaştıklarını belirtti. Bakan Kurum, görüşmede yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve düşük karbonlu yakıtlar alanındaki hedeflerin ele alındığını ifade ederek, COP31 Eylem Gündemi kapsamında hazırlanan '35'e 35' Küresel Elektrifikasyon Hedefi ile döngüsel ekonomi alanındaki çalışmalara ilişkin bilgi verdiklerini kaydetti.

Görüşmede, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen Asrın İnşa Seferberliği kapsamında hayata geçirilen çalışmaların da gündeme geldiğini aktaran Kurum, afet sonrası dirençli şehirlerin inşasına yönelik Türkiye'nin kararlılığını anlattıklarını belirtti.

Bakan Kurum, paylaşımında, deprem sürecinde sağladığı dayanışma ve destek dolayısıyla Suudi Arabistan'a teşekkür ettiklerini de ifade etti. Suudi Arabistan'ın enerji alanındaki birikiminin ve vizyonunun COP31 sürecine önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Kurum, iki ülke arasındaki iş birliğinin iklim değişikliğiyle mücadele ve enerji dönüşümü alanlarında güçlenerek devam edeceğini vurguladı.