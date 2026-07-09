Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli ailelere yönelik sürdürdüğü 'Yeni Doğan Yardımı' projesinde 14. dönem ödemeleri hesaplara aktarıldı. Projeyle, bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 14,5 milyon TL destek sağlanırken, 15. dönem başvuruları da eş zamanlı olarak açıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Yeni Doğan Yardımı Projesi kapsamında 14. dönem ödemelerini hak sahibi ailelerin hesaplarına yatırdı.

Proje kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan toplam destek yaklaşık 14,5 milyon TL'ye ulaşırken, 15. dönem başvuruları da eş zamanlı olarak başladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun öncülüğünde yürütülen proje ile dar gelirli ailelerin yeni doğan bebekleri için oluşan ekonomik yükün hafifletilmesi hedefleniyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından iki yıldır sürdürülen uygulama kapsamında başvuruları onaylanan annelerin sosyal destek kartlarına (Horoz Kart) 9 bin TL yeni doğan desteği tanımlandı.

Son ödemeyle birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar sağladığı toplam destek tutarı yaklaşık 14,5 milyon TL oldu.