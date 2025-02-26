Petrol fiyatlarında yaşanan fiyat dalgalanmaları akaryakıtta değişikliklere neden oluyor. Motorinde gece yarısından itibaren 1 lira 43 kuruş indirim bekleniyor.BURSA (İGFA) -Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki dalgalanmalar, LPG, benzin ve motorin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 48 liradan, Ankara'da 48 lira 71 kuruştan, İzmir'de 49 lira 8 kuruştan satılıyor.

Yeni fiyatlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen tarife doğrultusunda güncellenerek yürürlüğe girecek.