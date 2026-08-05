Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede planladığı ilçe şenlikleriyle fetih coşkusunu bu kez Büyükorhan'a taşıdı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 'Bursa'nın Fethinin 700'üncü Yıl Dönümü' dolayısıyla planlanan etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen ilçe şenlikleri, Büyükorhan ile devam etti.

İlçe belediye binası önündeki meydanda gerçekleştirilen şenlikte, kadın dernekleri ve kooperatifleri stant açarak el emeği ürünleri sergiledi. Çocuk oyun alanları, atölye çalışmaları, animasyon gösterileri, planetaryum gökyüzü çadırı, sihirbaz gösterisi, Kahoot yarışması, tiyatro gösterimi ve Karagöz gölge oyunu ile her yaştan vatandaş fetih coşkusuna ortak oldu.

Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan da şenliğe katıldı. İlçe şenliğinde keyifli vakit geçiren çocuklar ve aileleri, programdan dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

7 AĞUSTOS'TA KELES'TE

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ilçe şenlikleri, 7 Ağustos'ta Keles ile devam edecek.