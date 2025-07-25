Denizli Büyükşehir Belediyesi 6 ay önce hizmete aldığı mobil ikram araçları ile yaklaşık 250 bin kişiye ulaştı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’nin 52 noktası ile Manisa’da vatandaşlara çorba, pilav, ayran, helva, su, şerbet, çay ve aşure ikram eden mobil ekipler yangın, afet ve benzeri acil durumlarda da halkın yanında oldu.

Denizli’de yaklaşık 6 ay önce sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2 adet mobil ikram aracını hizmete soktu. Soğuk kış günlerinde Denizlililere sabahın erken saatlerinde çorba ve çay ikramı ile hizmet vermeye başlayan mobil ikram araçları bugüne kadar belirlenen noktalarda vatandaşlarla buluştu. Pazar yerleri, cami, meydanlar, hastaneler, sanayi ve kampüs gibi yoğun bölgelerde vatandaş, esnaf ve öğrencilere ikramlarda bulunan mobil ikram araçları Denizlililerin de yoğun ilgisini çekti. Bunun yanında yangın, doğal afet ve benzeri acil durumlarda da vatandaşların yanında olan mobil ekipler kent merkezinin dışında Çal, Bekilli, Güney, Acıpayam, Babadağ, Tavas, Beyağaç, Çivril, Honaz, Sarayköy, Çameli, Bozkurt ilçeleri ile Manisa’da da halkın yanında yer aldı.

BUGÜNE KADAR 53 NOKTADA HİZMET VERDİ

Mobil ikram araçları ile bugüne kadar yaklaşık 250 bin kişiye ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin 52 farklı noktası ile Manisa olmak üzere toplam 53 bölgede hizmet verdi. Başta Ramazan ayı olmak üzere özel gün ve gecelerde de hizmetlerini sürdüren mobil ekipler vatandaşlara çay ve çorbanın yanında pilav, ayran, helva, su, şerbet ve aşure ikramlarında da bulundu.

“DAYANIŞMA KÜLTÜRÜNÜ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Mobil ikram araçlarını görev başında zaman zaman ziyaret ederek vatandaşlara ikramlarda bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu sosyal destek projeleriyle halkın yanında olmaya devam ettiklerini belirtti. Mobil ikram araçlarının kentin dört bir tarafında hizmet verdiğini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Farklı projelerimizle şehrimizde yardımlaşma ve dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam ediyoruz. Denizli’de kimse kendini yalnız hissetmeyecek” ifadelerini kullandı.