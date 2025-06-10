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MKE’nin paylaşımında, “Yüksek vuruş hassasiyeti ve tahrip kabiliyeti ile kritik hedefleri etkisiz hale getirerek piyade unsurlarına etkili ateş desteği sağlayan 155 mm uzun menzilli obüs mühimmatımız: #MOD274! #MillîGüçMKE” ifadelerine yer verildi.

Yaklaşık 40 kilometre menzile sahip olan ve Fırtına obüslerinde kullanılan MOD274, yüksek infilak etkili TNT imlasıyla kritik hedefleri etkisiz hale getirerek piyade unsurlarına etkili destek sunuyor.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), 155 mm uzun menzilli obüs mühimmatı MOD274’ün yüksek vuruş hassasiyeti ve tahrip gücüyle piyade birliklerine güçlü ateş desteği sağladığını duyurdu. ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yerli üretim 155 mm uzun menzilli obüs mühimmatı MOD274’ü tanıttı.