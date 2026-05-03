Makine ve Kimya Endüstrisi, BORAN obüsünün araç üstü versiyonu olan 105 mm MKE URAN'ı tanıttı. Sistem, yüksek hareket kabiliyeti ve artırılmış ateş gücüyle dikkat çekiyor.

ANKARA (İGFA) - Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), BORAN obüsünün araç üstü versiyonu olarak geliştirilen 105 mm MKE URAN sistemini kamuoyuna duyurdu. Yeni sistemin, karadan hızlı intikal kabiliyeti ve artırılmış operasyonel esneklik için tasarlandığı belirtildi.

Paylaşılan teknik bilgilere göre URAN, dakikada 10-12 atış yapabilme kapasitesine sahip. Sistem ayrıca 18 kilometreye kadar etkili menziliyle sahada görev yapabilecek şekilde geliştirildi.

Hidrolik ayaklar ve gelişmiş mahmuz grubu sayesinde farklı arazi koşullarında yüksek stabilite sağlayan sistemin, hareketli birlikler için önemli bir ateş desteği unsuru olması hedefleniyor.

Tanıtım, savunma sanayii etkinlikleri kapsamında öne çıkarken, MKE yetkilileri sistemin modern muharebe ihtiyaçlarına uygun şekilde geliştirildiğini vurguladı.

