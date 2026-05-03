Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin dijital güvenlik projesi 'Çocuklar Güvende'nin, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği yarışmasında bin 596 proje arasından ilk 20'ye girdiğini duyurdu. Oylama, 5 Mayıs'a kadar sürecek

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamayı hedefleyen 'Çocuklar Güvende' uygulamasının uluslararası başarı elde ettiğini açıkladı.

Bakan Göktaş, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından düzenlenen yarışmada uygulamanın 1.596 katılımcı arasından sıyrılarak ilk 20'ye girdiğini belirtti. Projenin, çocukların dijital ortamda bilinçli ve güvenli hareket etmesine katkı sunduğunu vurguladı.

Oylama sürecinin 5 Mayıs'a kadar devam edeceğini hatırlatan Göktaş, vatandaşları destek vermeye davet etti.

Uygulamanın elde edeceği derecenin, Türkiye'nin dijital güvenlik alanındaki çalışmalarına uluslararası alanda görünürlük kazandırması bekleniyor.

