Endüstriyel otomasyon sektöründeki dünya genelinde öncü şirketlerden biri olan StellarSpace, 28 Nisan'da Silikon Vadisi'nde ilk defa düzenlenen Küresel Bedenlenmiş Yapay Zekâ İnovasyon Zirvesi'nde (Global Embodied AI Innovation Summit-GEIS) uçtan uca (full-stack) endüstriyel zekâ tabanlı ürün yelpazesini resmi olarak ilk defa tanıttı.

GLOBE NEWSWIRE / SANTA CLARA, Kaliforniya (İGFA) - StellarSpace, büyük merakla beklenen etkinlikte yapay zekâ çağındaki endüstriyel uygulamalar için amaca özel geliştirilen bir çekirdek ürün paketini ilk defa tanıttı.

Zirvede konuşan StellarSpace İcra Kurulu Başkanı Tan Cong, 'Otomasyondan gerçek fiziksel zekâya geçiş, bu sistemlerin temelinde yatan donanımların köklü şekilde yeniden ele alınmasını gerektiriyor.' dedi.

'Magic Ecosystem'in stratejik ortaklarından biri olan StellarSpace, bedenlenmiş robotlarda kullanılan 'kas ve sinirleri' temin ediyor. Silikon Vadisi'ndeki varlığımız, endüstriyel ölçekteki güvenilirlikle küresel bedenlenmiş robotik topluluğunu desteklemeye yönelik kararlılığımızı da net bir biçimde ortaya koyuyoruz.'

StellarSpace, son nesil programlanabilir akıllı kontrolörler (PLC), servo sistemleri, frekans dönüştürücüler ve yüksek verimli endüstriyel motorlarıyla hareket kontrol performansında sınırları zorluyor ve endüstriyel otonominin benimsenmesine ivme kazandırıyor:

Gelecek nesil PLC'ler: Endüstriyel kullanım senaryoları için özel olarak geliştirilen ve yapay zekâ destekli programlama alt yapısıyla donatılan bu sistemler, talimat tamamlama, mantık doğrulama ve tek tıkla parametre konfigürasyonu gibi özellikleri destekliyor ve programlama eşiklerini ve hata ayıklama döngülerini önemli ölçüde azaltıyor.

Endüstriyel kullanım senaryoları için özel olarak geliştirilen ve yapay zekâ destekli programlama alt yapısıyla donatılan bu sistemler, talimat tamamlama, mantık doğrulama ve tek tıkla parametre konfigürasyonu gibi özellikleri destekliyor ve programlama eşiklerini ve hata ayıklama döngülerini önemli ölçüde azaltıyor. Yüksek Hassasiyetli Servo Sistemleri : Güçlü çok işlevselliğe olanak tanıyan, tam entegre bir kontrol algoritması barındıran bu sistemler düşük hızda sürüklenme baskılama (creeping suppression) ve yük değişimi telafisi gibi kilit metriklerde gösterdiği olağanüstü başarılarla öne çıkıyor.

: Güçlü çok işlevselliğe olanak tanıyan, tam entegre bir kontrol algoritması barındıran bu sistemler düşük hızda sürüklenme baskılama (creeping suppression) ve yük değişimi telafisi gibi kilit metriklerde gösterdiği olağanüstü başarılarla öne çıkıyor. Akıllı Frekans Dönüştürücüler ve Yüksek Verimli Endüstriyel Motorlar: Zorlu endüstriyel ortamlar için tasarlanan bu çözümler, verimliliği ve enerji tasarrufunu artırmak amacıyla yüksek güvenilirlik ve sürdürülebilir enerji yönetimi sunuyor.

StellarSpace, uçtan uca çözümlerle desteklediği son derece üstün performansı sayesinde müşterilerine elle tutulur sonuçlar sunmayı hedefliyor. Tüm teknoloji katmanlarını kapsayan uçtan uca (full-stack) geliştirme yaklaşımını kendi bünyesinde yürüten şirket, üretim, robotik, bina sistemleri ve altyapı alanlarında kullanılan kontrol ve tahrik ekipmanları için sağlam bir teknolojik temel sunuyor.

İcra Kurulu Başkanı Tan, 'Teknolojimizin kazandığı güven, pazardaki oyuncular tarafından onaylandı. StellarSpace ABD, Danimarka, İtalya, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Endonezya ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinden siparişler almayı başardı.' ifadesini paylaştı. 'Farklı bölgelerdeki bu uluslararası oyuncuların şirketimize duyduğu bu güven, dünyanın en zorlu endüstriyel standartlarını karşılayabildiğimizi açıkça ortaya koymaktadır.'

GEIS etkinliğinde, Turing Ödülü adayı Martin Hellman ve eski San Francisco Belediye Başkanı Willie Brown yapay zekâ güvenliği ve kentsel yaşamın geleceği üzerine konuşmak üzere OpenMind, Google ve NVIDIA gibi teknoloji devlerinden uzmanlarla bir araya geldi.

GEIS, MagicLab Yönetim Kurulu Başkanı Gu Shitao'nun 10 yıllık vizyonu ve Lay Zhang'in konuk olarak katılımıyla güvenlik, yapay zekâ ve endüstriyel gücün Magic Ekosistemi içinde birleşmesini gözler önüne serdi.