Datavault AI Inc. ('Datavault AI' veya 'Şirket') (NASDAQ:DVLT), veri monetizasyonu, kimlik doğrulama, dijital etkileşim ve gerçek dünya varlıklarının ('RWA') tokenizasyonu teknolojileri sağlayıcısı olarak, 2026 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını 15 Mayıs 2026 Cuma günü piyasa açılışı öncesinde açıklayacağını duyurdu.

ACCESS Newswire / PHILADELPHIA, PENSİLVANYA (İGFA) - Yayın sonrası Datavault AI, aynı gün Doğu Saati ( ET ) ile 08:30'da bir konferans görüşmesi ve canlı webcast düzenleyecektir.

Konferans ve Webcast Bilgileri

Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma, 08:30 (ET)

Katılımcı Arama (ABD): 1-877-709-8150

Katılımcı Arama (Uluslararası): 1-201-689-8354 -- veya katılımcılar için uluslararası ücretsiz erişim numaralarına BURADAN ulaşabilirsiniz

ulaşabilirsiniz Webcast Erişimi için BURAYA tıklayın ız

Datavault AI CEO ' su Nathaniel Bradley ve CFO ' su Brett Moyer sunum gerçekleştirecektir.

Webcast'in tekrar yayını aynı günün ilerleyen saatlerinde Datavault AI web sitesinin Yatırımcılar/Sunumlar bölümünde erişime açılacaktır: BURAYA tıklayınız

DATAVAULT AI INC. HAKKINDA

Datavault AI™ (NASDAQ:DVLT), Web 3.0 ortamında yapay zekâ destekli veri deneyimleri, değerleme ve varlık monetizasyonu alanında öncüdür. Şirketin bulut tabanlı platformu, Akustik Bilimler ve Veri Bilimleri bölümleri aracılığıyla iş birliği odaklı kapsamlı çözümler sunmaktadır.

Datavault AI'nın Akustik Bilimler bölümü, WiSA®, ADIO® ve Sumerian® patentli teknolojilerini ve ses zamanlaması, senkronizasyonu ve çok kanallı parazit giderimini kapsayan fikri mülkiyet ile mekânsal ve çok kanallı kablosuz yüksek çözünürlüklü ses iletiminde sektörün ilk temel teknolojilerini sunmaktadır. Veri Bilimleri bölümü ise Web 3.0 ve yüksek performanslı bilişim gücünden yararlanarak deneyimsel veri algılama, değerleme ve güvenli monetizasyon çözümleri sağlamaktadır.

Datavault AI platformu; spor ve eğlence, etkinlikler ve mekânlar, biyoteknoloji, eğitim, finans teknolojileri, gayrimenkul, sağlık, enerji ve daha birçok sektöre hizmet vermektedir. Information Data Exchange®, fiziksel gerçek dünya nesnelerini değiştirilemez meta verilerle güvenli şekilde eşleştirerek Dijital İkizler ve isim, görüntü ve benzerlik lisanslamasını mümkün kılmakta ve bütünlük temelli sorumlu yapay zekâyı desteklemektedir. Şirketin teknoloji paketi tamamen özelleştirilebilir olup yapay zekâ ve makine öğrenimi tabanlı otomasyon, üçüncü taraf entegrasyonu, detaylı analiz ve veri, pazarlama otomasyonu ve reklam izleme özellikleri sunmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri

Edward Barger

Yatırımcı İlişkileri Başkan Yardımcısı

[email protected]

Medya İletişimi için

Alan Wallace

Halkla İlişkiler Direktörü

[email protected]

KAYNAK: Datavault AI Inc