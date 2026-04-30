Bursa Büyükşehir Belediyesi, geliştirdiği 'Bursa Kent Rehberi' ile şehri ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere tarihi, turistik ve kültürel konularda ücretsiz dijital rehberlik hizmeti sunuyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından vatandaşlara rehber olmasıyla hazırlanan 'Bursa Kent Rehberi', düzenlenen programla belediye personeline anlatıldı.

5000'DEN FAZLA ÖNEMLİ NOKTA

Uygulama, kent hakkında pek çok bilgiye hızlı ve kolay şekilde ulaşım imkanı sunuyor. Kullanıcı dostu ara yüzü ve güçlü harita altyapısı sayesinde ortofotolar, arazi kullanımı, zemin kalitesi haritası, gürültü haritası, nüfus yoğunluğu gibi birçok tematik harita katmanına erişim imkanı sağlanıyor. Kent genelindeki 5000'den fazla önemli nokta (POI) detaylı bir şekilde sunuluyor. Geliştirilen uygulamayla, şehirde yaşayan vatandaşların ve Bursa'yı ziyaret eden turistlerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Wİ-Fİ NOKTALARI, ETKİNLİKLER, KAZI ÇALIŞMALARI:

3 Boyutlu Kent Rehberi ile harita üzerinden adres, önemli mekanlar, yeşil alanlar ve ulaşım bilgilerine hızlıca erişilebiliyor. Bursa'yla ilgili tüm mekansal verileri tek bir platformda buluşturan uygulamada, nöbetçi eczaneler, Wi-Fi noktaları, BESAŞ satış noktaları, BUSKİ hizmet noktaları, BUDO ve BBBUS, otoparklar, pazar alanları, günlük kazı çalışmaları, acil durum toplanma alanları yer alıyor. Ayrıca şehir kameraları, panoramik görüntüler, su kesintileri ve etkinlikler gibi dinamik verilere de anlık olarak erişilebiliyor. Böylece kullanıcılar kentle ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olabiliyor. Bursa'nın simge yapıları ve dokusu da 3 boyutlu olarak incelenebiliyor.

BURSA; BİR TIK KADAR YAKINDA

Sokak, mahalle, kamu kurumları ve turistik noktaların konumunun bulunduğu 'detaylı harita'; kolay adres bulma ve rota oluşturmaların yer aldığı 'adres arama'; tarihi mekanlar, müzeler ve önemli kültürel alanların görüldüğü 'kültür-turizm'; Osmangazi, Nilüfer ve İnegöl gibi ilçeler için özelleştirilmiş rehberlerin olduğu 'İlçe Rehberleri' bölümleri de uygulamayı daha cazip hale getiriyor.

'Bursa Kent Rehberi'ne' https://kentrehberi.bursa.bel.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.