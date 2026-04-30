İZMİR (İGFA) - TÜBİTAK'ın bu yıl Ankara'da gerçekleştirdiği 2204 A-B Türkiye Finalleri büyük bir heyecanla tamamlandı. 27-29 Nisan tarihlerinde projelerini sergileyen İzmirli öğrenciler, 30 Nisan'da düzenlenen ödül töreninde emeklerinin karşılığını Türkiye dereceleri kazanarak aldı.

Türkiye genelinde 12 farklı alanda, 882 öğrencinin hazırladığı toplam 396 projenin yarıştığı büyük finalde; İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, 12 lise ve 8 ortaokul projesiyle temsil edildi. Yenilikçi yaklaşımları ve özgün fikirleriyle dikkat çeken öğrencilerimiz, farklı branşlarda zirveye adını yazdırdı.

DERECEYE GİREN PROJELERİMİZ VE OKULLARIMIZ

Türkiye Birinciliği (2204-B Ortaokul) Matematik: Bornova Şehit Fatih Satır Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Hazar Coşkun, danışman öğretmeni Ceren Tunalı rehberliğinde hazırladığı 'Genel Fibonacci Dizilerinde Periyot-Totient İlişkisi ve Çarpanlara Ayırmaya Yönelik Yeni Bir Yaklaşım Önerisi' projesiyle matematik alanında Türkiye birinciliğine layık görüldü.

Bu çalışmada; Fibonacci dizilerinin farklı modlardaki periyotları ile Euler Totient değerleri arasındaki ilişki incelenerek büyük yarı asal sayıların çarpanlara ayrılmasında etkin ve alternatif bir yöntem başarıyla geliştirildi.

Türkiye Üçüncülükleri (2204-A Lise) Biyoloji: Özel Ege Lisesi, Biyoloji: Bahçeşehir 50. Yıl Lisesi, Kimya: İzmir Kız Lisesi Matematik: Bahçeşehir 50. Yıl Lisesi.

Türkiye Üçüncülüğü (2204-B Ortaokul), Kimya: Bahçeşehir 50. Yıl Ortaokulu.

Teşvik Ödülleri; Tarih: Bergama BİLSEM, Yazılım: İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Teknolojik Tasarım: İzmir Konak Özel Türk Ortaokulu.

İzmir'den katılan projelerin elde ettiği bu başarı, ilimizin bilimsel araştırma kültüründeki gücünü ve disiplinli çalışma vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Öğrencilerimizin sunduğu özgün çözümler ve bilimsel bakış açıları, jüri üyeleri tarafından büyük takdir topladı.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, öğrencilerin elde ettiği bu anlamlı başarıya dair şu ifadeleri kaydetti:

'Fikirlerini projeye dönüştürerek bilimin ışığında yol alan evlatlarımızın, Türkiye finallerinden böylesine kıymetli derecelerle dönmesi bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Genç beyinlerimizin azmi ve üretkenliği, yarınlarımıza duyduğumuz güveni daha da pekiştiriyor. İzmir'i en güzel şekilde temsil eden her bir öğrencimizi ve onlara rehberlik eden danışman öğretmenlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının hayat boyu devam etmesini diliyorum.'