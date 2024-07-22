Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Misi Köy uzun süre sonra eski düzenine geri döndü, masalar yeniden dereye atıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Misi Köy, tarihi dokusunun yanı sıra doğal güzellikleriyle de hem Bursalıları hem de turistleri kendisine çeken yerlerin başında geliyor.

Misi Köy'de bulunan kahvaltı mekanları, özellikle sıcak yaz günlerinde vatandaşların serinlemek için tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Önceki dönem Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in, dereye masa atılmasını yasaklamasının ardından ziyaretçileri ciddi oranda azalan Misi Köy ve kahvaltı mekanları, Nilüfer'in yeni belediye başkanı Şadi Özdemir'in yasağı geri çekmesiyle birlikte eski günlerine geri döndü.

Masaların yeniden derenin içine konulduğu Misi Köy'e olan ilgi arttı.

Nilüfer Belediyesininyasağı geri çekmesinden hem vatandaş hem de esnaf memnun.