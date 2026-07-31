31 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7589 sayılı Kanun ile ortaklığın giderilmesine ilişkin önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni düzenlemeye göre, miras yoluyla intikal eden ve tamamı mirasçılara ait olan taşınmazlarda satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmesi hâlinde, ilk açık artırma yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Özge Özmen Korkut, düzenlemenin özellikle aile konutları ve miras kalan taşınmazların korunması bakımından önemli sonuçlar doğuracağını belirtti.

AİLE FERTLERİNE ÖNCELİK

Bugüne kadar ortaklığın giderilmesi davalarında yapılan ihalelere üçüncü kişiler de katılabiliyor, bu nedenle aileye ait taşınmazlar ilk ihalede dışarıdan alıcılara geçebiliyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, mirasçılara taşınmazı kendi aralarında muhafaza edebilmek için öncelik tanınmış oldu.

'MİRASÇI OLMAYAN BİR KİŞİNİN PAYI BULUNUYORSA:'

Avukat Özge Özmen Korkut, düzenlemeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu: 'Aile bireyleri arasında yıllarca kullanılan evlerin veya tarım arazilerinin, ilk ihalede üçüncü kişilere geçmesi uygulamada önemli mağduriyetlere neden olabiliyordu. Yeni düzenleme, mirasçılara taşınmazı aile içinde tutabilmeleri için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak bu uygulama yalnızca taşınmazın tamamının mirasçılara ait olduğu durumlarda geçerli olacak. Taşınmaz üzerinde mirasçı olmayan bir kişinin payı bulunuyorsa bu usul uygulanmayacaktır.'

'İLK ARTIRMA YALNIZCA MİRASÇILARDAN'

Yeni sistemde ilk artırmada yalnızca mirasçılar teklif verebilecek. İlk artırmada satış gerçekleşmemesi hâlinde ise ikinci artırma mevcut icra satış hükümlerine göre yapılacak ve diğer istekliler de ihaleye katılabilecek. Böylece hem mirasçıların korunması hem de satış sürecinin tamamlanması arasında bir denge kurulması amaçlanıyor.