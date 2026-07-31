Kayseri Trafik Şube Müdürü Ali Çalışkan,'şehirde çocuklara trafik kurallarına uymalarını ön planda tutarak eğitimlere devam edeceklerini söyledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, geleceğin teminatı olan çocukları hem eğlenceli hem de öğretici videolarla trafik bilincini aşılamaya devam ediyor.

Hazırlanan bu video ile minikler; bisiklet kullanımı öncesi güvenlik ekipmanları ve bisiklet kontrolü, bisiklet yolu kullanımı, trafik ışıklarının dili, bisiklet ile yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmenin altın kuralı, dönüş kuralları, bisiklet kullanımı sırasında yanlış ve doğru davranış kuralları üzerine bilinçlendiriliyor.

Ebeveynlere seslenen görevliler, 'Çocuklar sizi izler! Onlara iyi bir rol model olarak en büyük dersi siz verirsiniz. Bilinçli çocuklar, bilinçli gelecek! Çocuklarımızın trafikte bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla yürüttüğümüz eğitim içeriklerimiz ve eğitim faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek' mesajını sundu.