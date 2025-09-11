Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında minyatür sanatının seçkin örneklerine ev sahipliği yapıyor.SAKARYA (İGFA) - Sanatçı Asiye Yavuz’un İstanbul’un tarihi ve mimari dokusunu konu alan eserlerinden oluşan “Tahayyül” isimli minyatür sergisi, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) kapılarını açtı. Sergi, 16 Eylül’e kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Sergide, üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’un kültürel ve mimari zenginliği, minyatür sanatının incelikli diliyle yorumlanıyor. Sanatçı Asiye Yavuz, geçmişin izlerini hayal gücüyle harmanlayarak modern yorumlarla sanatseverlere sunuyor.

YOĞUN KATILIM VE SANAT DOLU AÇILIŞ

Açılış törenine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş ve sanatçı Asiye Yavuz’un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. İlk günden itibaren büyük ilgi gören sergi, Sakarya’nın kültürel yaşamına değer katıyor.

“TARİHSEL MİRASI YAŞATMAK İLKEMİZDİR”

Açılışta konuşan Alpay Şirin, minyatür sanatının yüzlerce yıllık geçmişine dikkat çekerek, “Bu tarihsel mirası günümüzde de yaşatmayı ilke edinerek klasik sanatlara destek olmayı sürdürüyoruz” dedi.

“İSTANBUL SANATÇILARA İLHAM VERİYOR”

Sanatçı Asiye Yavuz ise İstanbul’un kültürel zenginliğinin minyatür sanatına sunduğu ilhamı vurgulayarak, “Eskiliği ve yeniliği harmanlayan İstanbul’un silueti, minareleri ve tarihi yapıtları bu sanatın en güzel yansımalarıdır” ifadelerini kullandı.

MİNYATÜR SANATI NEDİR?

Minyatür, el yazması kitaplarda metni görselleştiren, küçük boyutlu ve kendine özgü boyama tekniğiyle yapılan geleneksel bir resim sanatıdır. Yüzyıllar boyunca kültürel mirasın aktarılmasında önemli rol oynamıştır.

Sakarya’da sanatın zarafetini yaşamak isteyenler için “Tahayyül” sergisi, 16 Eylül’e kadar OSM’de ziyaretçilerini bekliyor.