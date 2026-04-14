Mersin Büyükşehir Belediyesi, MedCities (Akdeniz Kentleri Ağı) ve Avrupa Birliği (AB) Horizon 2020 Programı 'ANERIS Projesi' ile yürütülen uluslararası iş birliği çerçevesinde, İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde; biyoçeşitlilik ve çevresel verileri toplamaya yönelik, vatandaş bilimi projelerini destekleyen bir araştırma altyapısı ve mobil uygulama olan MINKA projesi kapsamında, vatandaş bilimi etkinliği düzenlendi.

MERSİN (İGFA) - MedCities koordinasyonunda 2026 yılı boyunca Mersin kıyılarında 'Biyomaraton' adındaki vatandaş bilimi temelli deniz canlıları izleme etkinliklerinin ilkini gerçekleştirildi. Programda; üniversite öğrencilerine iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve vatandaş bilimi konularında bilgiler aktarıldı.

Program, Mercan Bilim Merkezi Şefi Duygu Ezici'nin açılış konuşmasıyla başladı. Ezici, konuşmasında Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, merkezin bilimsel farkındalığı artırmayı ve gençleri çevre konularında bilinçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

Etkinlik kapsamında, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sıfır Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Şefi Dr. Zeki Altun, 'Mersin'de İklim Değişikliği ve Biyolojik Çeşitlilik' konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Dr. Altun sunumunda, iklim değişikliğinin yerel ölçekte etkilerine dikkat çekerek, biyolojik çeşitliliğin korunmasının sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Programın devamında MINKA Uygulama Mentoru Dr. Ayşegül Çil, MINKA platformunun ortaya çıkış sürecini ve amaçlarını katılımcılarla paylaştı. Vatandaş biliminin ne anlama geldiğini anlatan Dr. Çil, bireylerin bilimsel veri toplama süreçlerine katılımının önemine değindi.

Dr. Çil ayrıca, MINKA uygulamasının nasıl kullanıldığına dair bilgiler vererek, katılımcılara uygulamanın pratikte nasıl işlediğini gösterdi.

Sunumların ardından Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'ndeki Deniz Canlıları Atölyesi'nde, öğrencilere canlı türleri örnekleri tanıtıldı. MINKA uygulamasının detayları uygulama üzerinden anlatılırken, katılımcılar uygulamayı telefonlarına indirerek inceleme fırsatı buldu.

Öğrenciler sahada veri toplama sürecinin nasıl gerçekleştiğini ise Mezitli ilçesi Viranşehir sahilinde deneyimledi.