Bursa’da Orkun ve Esra Dübek Çetin çiftinin oğulları Yaman ve Karan, Nilüfer’de düzenlenen sünnet cemiyetinde unutulmaz bir gün yaşadı. Törene, belediye başkanları, siyasi temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.BURSA (İGFA) - Bursa siyaset ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden, merhum Orhan Çetin’in oğlu ve DAĞDER önceki dönem yönetim kurulu üyesi, Memur-Sen Şube Başkan Yardımcısı Orkun Çetin ile eşi Esra Dübek Çetin’in oğulları Yaman ve Karan, görkemli bir sünnet cemiyetiyle erkekliğe ilk adımı attı.

Nilüfer’deki Gold Salon’da düzenlenen etkinliğe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sinan Nergiz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Büyükorhan Belediye Başkanı Kâmil Turan, siyasi parti temsilcileri, STK üyeleri, mahalle muhtarları, hâkim, savcı ve kurum amirleri katıldı.

Tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Orkun Çetin’in oğulları Yaman ve Karan ile hazırladığı zeybek gösterisi, hem duygusal hem de neşeli anlara sahne oldu.

Davetlilere yemek ikramının sunulduğu etkinlikte, Yaman ve Karan sünnet tahtında gururla yer aldı.

Orkun Çetin, törende yaptığı konuşmada, “Oğullarımız Yaman ve Karan’ın bu özel gününde yanımızda olan, mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkür ederiz. Allah isteyen herkese nasip etsin” dedi.

Geleneksel değerlerin yaşatıldığı cemiyet, geç saatlere kadar sürdü.