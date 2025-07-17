Türk müziğinin zarif ve güçlü sesi Sibel Can, Sony Music Türkiye etiketli Drama albümünün sevilen parçası “Bize Has” için yazı selamlayan etkileyici bir klip hazırladı. Sürprizlerle dolu bu özel klip, ilk kez 20 Temmuz akşamı İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserde gösterilecek.İSTANBUL (İGFA) - Büyükada’nın masalsı dokusunda, Melih Kun yönetmenliğinde çekilen bu klipte Sibel Can, hem güzelliği hem de müzikal duygusuyla izleyenleri büyüleyecek.

20 Temmuz akşamı dev ekranda izleyiciyle buluşacak olan klip, Harbiye gecesine adeta bir gala havası katacak.

Harbiye konserinde Sibel Can’a, orkestra şefi Özgür Sevinç yönetimindeki senfoni orkestrası eşlik edeceği belirtilirken, ilk gösterimin hemen ardından klip dijital platformlarda da yayına girecek.

“Bize Has”ın sözleri Berksan Özer’e, bestesi Volga Tamöz’e ait. Dinleyicilerden gelen yoğun istek üzerine kliplendirilen bu şarkı, yazın en zarif projelerinden biri olarak öne çeken klibin fotoğrafları ise, analog makinesiyle nostaljik karelere hayat veren ünlü fotoğrafçı Mesut Adlin’in imzasını taşıyor.