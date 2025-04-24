Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında onkoloji servisinde tedavi gören minikler için Karagöz ve Hacivat gösterisi düzenledi. Tedavi gören çocukların yüzünde tebessüm oluşturan, kalpleri ısıtan bu renkli etkinlikte kahkahalar hastane koridorlarında yükseldi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Onkoloji servisinde tedavi gören çocuklar için anlamlı bir etkinlik düzenleyerek yüzlerini güldürdü.

Tiyatro Sanatçısı Seçkin Bayramoğlu’nun hazırlayıp sunduğu “Karagöz ve Hacivat” adlı gölge oyunu minikler için özel olarak sahnelendi.

Kalpleri ısıtan bu özel etkinlik tedavi gören miniklerin yüzlerinde tebessüm oluştururken bayram coşkusunu hastane odalarına taşıdı. Renkli etkinlik minik yüreklere unutulmaz anlar yaşattı.