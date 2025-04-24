485’inci Uluslararası Mesir Macunu Festivali, gelenekle yeniliği harmanlayan etkinlikleriyle kente renk katıyor. Festival, sadece mesir saçımıyla sınırlı kalmayıp sanat, şifa ve gastronomi alanlarında da halkı birbirinden özel etkinliklerle buluşturuyor.MANİSA (İGFA) - Manisa'da uluslarası festivalin kültürel yönünü öne çıkaran etkinliklerden biri de Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) tarafından hazırlanan “Mesir’in Renkleri” açık hava fotoğraf sergisi oldu.

8 Eylül ve Mustafa Kemal Paşa caddeleri boyunca sergilenen fotoğraflar, geçmiş yıllarındaki Mesir Festivali’nden karelerle kenti adeta bir açık hava galerisine dönüştürdü.

Sergi, vatandaşlara Mesir’in tarihsel coşkusunu kent dokusu içinde yaşama imkanı sundu. MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara, “Manisa Büyükşehir Belediye’mizin fotoğraf sanatına destekleriyle geçmiş yıllarda çekilen mesir fotoğraflarını bir sergiye dönüştürdük. Halkımız açık hava sergisinde; doğayla, şehirle ilişki içerisinde ve kent kültürünün bir parçası olarak sokakta festivalin ruhunu yaşıyor” diye konuştu.

Festivalin bir diğer dikkat çekici durağı ise Tarihi Kurşunlu Han oldu. “Mesirden Doğaya, Şifalı Buluşma” temasıyla düzenlenen etkinlikte, sosyal girişimci Utku Yılmaz rehberliğinde mesir tütsüleri hazırlandı. Aromaterapi ve fitoterapiye meraklı katılımcılar, mesirin şifalı bileşenleriyle doğal ve ekolojik tütsüler hazırlayarak yüzyıllardır süregelen bir şifa geleneğini deneyimledi. Utku Yılmaz, çevre dostu malzemelerle hazırlanan tütsü tarifini paylaşarak, “Mesir, yalnızca köklü bir festival değil; aynı zamanda kültürel şifa ve sağlık açısından da çok kıymetli. Yüzyıllardır şifalı bitkiler tütsü olarak kullanılıyor, bu harman da tütsü olmaya fazlasıyla değer” dedi.

Festival kapsamında Bülent Koşmaz Parkı’nda kurulan Gastronomi Panayırı, Manisa’nın zengin mutfak kültürünü gözler önüne serdi. Kadın kooperatifleri ve yerel üreticiler tarafından sunulan el emeği ürünler ve yöresel tatlar, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Gastronomi etkinlikleri, festival boyunca Manisa’nın kültürel çeşitliliğini ve üretici gücünü lezzet dolu bir atmosferde sergilemeye devam ediyor.