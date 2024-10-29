İzmit Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen futbol şöleni etkinliğinde minikler doyasıya eğlendi KOCAELİ (İGFA)- İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutluyor. Cumhuriyet’in 101’inci yılına özel hazırlanan dolu dolu program, her yaştan vatandaşı bir araya getiriyor. İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü de programlar kapsamında, Marmara Park Halı Saha Tesisleri’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası programında sporseverleri buluşturdu. Turnuvada 10 takım mücadele ederken minikler futbol şöleninde doyasıya eğlendi. Kulüpler ve aileler etkinlikten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.

YOĞUN KATILIM

Programa; Spor İşleri Müdürü Mithat Ağa’nın yanı sıra Kocaelispor’un eski futbolcuları Bülent Baturman, Haydar Koç, Cem Sinan Vergül, Kocaelispor Altyapı Koordinatörü Aydın Günaydın, Kocaelispor Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Pak, KASKF yönetim Kurulu Üyesi Sabri Yıldız, KASKF Müdürü Celal Güreşen, kulüp başkanları, antrenörler, veliler ve 200 sporcu katıldı. Turnuvaya katılan kulüplerin yöneticileri, tesislerini böyle anlamlı bir etkinliğe açarak ev sahipliği yapan Marmara Park spor Tesisleri sahibi Fatih Alak’a teşekkürlerini iletti.

FUTBOL ŞÖLENİNE KATILAN TAKIMLAR

Beşiktaş, Kocaelispor, Ayazmaspor, Bekirderespor, Bağçeşmespor, Marmara FK, Çubuklubalaspor, İzmit Baçspor, Alikahyaspor.