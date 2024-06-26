Euro 2024’e Gürcistan galibiyeti ile giren Milliler, Portekiz karşısında bekleneni verememek ile beraber farklı bir mağlubiyet aldı.

ALMANYA (İGFA) - A Millî Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bu akşam Çekya ile karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Ay-Yıldızlılarımız, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda oynanacak olan maç TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetecek. Kovács'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskås olacak. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise VAR olarak görev yapacak.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Millîlerimiz, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda son maçlar öncesinde oluşan puan durumu şöyle:  

EURO 2024 F Grubu Puan Cetveli
Takımlar
 O
 G
 B
 M
 A
 Y
 P
1.PORTEKİZ 2
 2
 0
 0
 5
 1
 6
2.TÜRKİYE 2
 1
 0
 1
 3
 4
 3
3.ÇEKYA 2
 0
 1
 1
 2
 3
 1
4.GÜRCİSTAN 2
 0
 1
 1
 2
 4
 1

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN 1 PUAN YETERLİ A Millî Takımımıza grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-Yıldızlılarımız galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Millîlerimizin Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip olacak. A Millî Takımımızın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa Ay-Yıldızlılarımız grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

Millîlerimiz grubu 2. sırada tamamlarsa D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşecek. A Millî Takımımız en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun lideri İspanya ile eşleşecek.

ÇEKYA İLE 12. RANDEVUMUZ Millîlerimiz, Çekya ile 12. kez karşı karşıya gelecek. A Millî Takımımız, Çekya ile 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda takımlar beşer kez galip gelirken, bir kez berabere kaldı. Bu maçlarda 15 gol atan Ay-Yıldızlılarımız, kalesinde ise 21 gol gördü.

Geçmişte Çekya ile karşılaştığımız müsabakaların listesi ve alınan sonuçlar şöyle:  

Tarih/Saat Ev Sahibi Takım Misafir Takım Takım Tipi Organizasyon
19.11.2022 20:00
 TÜRKİYE
 2-1
 ÇEKYA
 A Milli
 ÖZEL MAÇ
21.06.2016 21:00
 ÇEKYA
 0-2
 TÜRKİYE
 A Milli
 AVRUPA ŞAMPİYONASI 2016 FİNALLERİ
10.10.2015 20:45
 ÇEKYA
 0-2
 TÜRKİYE
 A Milli
 AVRUPA ŞAMPİYONASI 2016 GRUP ELEME
10.10.2014 21:45
 TÜRKİYE
 1-2
 ÇEKYA
 A Milli
 AVRUPA ŞAMPİYONASI 2016 GRUP ELEME
06.02.2013 20:15
 TÜRKİYE
 0-2
 ÇEKYA
 A Milli
 ÖZEL MAÇ
22.05.2010 12:30
 TÜRKİYE
 2-1
 ÇEKYA
 A Milli
 ÖZEL MAÇ
15.06.2008 21:45
 TÜRKİYE
 3-2
 ÇEKYA
 A Milli
 AVRUPA ŞAMPİYONASI 2008 FİNALLERİ
01.03.2006 21:00
 TÜRKİYE
 2-2
 ÇEKYA
 A Milli
 ÖZEL MAÇ
30.04.2003 21:05
 ÇEKYA
 4-0
 TÜRKİYE
 A Milli
 ÖZEL MAÇ
26.03.1996
 ÇEKYA
 3-0
 TÜRKİYE
 A Milli
 ÖZEL MAÇ
23.02.1994 19:00
 TÜRKİYE
 1-4
 ÇEKYA
 A Milli
 ÖZEL MAÇ

 

TARİHİMİZDEKİ 629. MÜSABAKA

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A Millî Takımımız, tarihindeki 629'uncu müsabakaya çıkacak. Ay-Yıldızlılarımız, 101 yıllık tarihinde 343'ü resmi, 285'i özel 628 maç oynayıp biri hükmen 243 galibiyet, 148 beraberlik, 237 yenilgi yaşadı. Millîlerimiz, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 86'sı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 856 gol attı, kalesinde 901 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden Millîlerimiz, 628 karşılaşmanın 544'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Millî Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik EURO 2024 kadrosunda şu isimler yer alıyor:  

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millîlik Sayısı / Gol İlk A Millîliği Forma Numarası
KALECİ
Altay Bayındır
 Manchester United
 14.04.1998
 10/0
 27.05.2021
 12
Mert Günok
 Beşiktaş A.Ş.
 01.03.1989
 30/0
 24.05.2012
 1
Uğurcan Çakır
 Trabzonspor A.Ş.
 05.04.1996
 27/0
 30.05.2019
 23
DEFANS
Mert Müldür
 Fenerbahçe A.Ş.
 03.04.1999
 25/2
 11.10.2018
 18
Zeki Çelik
 AS Roma
 17.02.1997
 47/2
 05.06.2018
 2
Abdülkerim Bardakcı
 Galatasaray A.Ş.
 07.09.1994
 10/1
 16.06.2023
 14
Ahmetcan Kaplan
 AFC Ajax
 16.01.2003
 -
 -
 13
Merih Demiral
 Al-Ahli Saudi FC
 05.03.1998
 46/2
 20.11.2018
 3
Samet Akaydin
 Panathinaikos FC
 13.03.1994
 8/0
 19.11.2022
 4
Ferdi Kadıoğlu
 Fenerbahçe A.Ş.
 07.10.1999
 17/1
 04.06.2022
 20
ORTA SAHA
Hakan Çalhanoğlu
 FC Internazionale Milano
 08.02.1994
 88/18
 06.09.2013
 10
İsmail Yüksek
 Fenerbahçe A.Ş.
 26.01.1999
 15/1
 22.09.2022
 16
Kaan Ayhan
 Galatasaray A.Ş.
 10.11.1994
 60/5
 31.08.2016
 22
Okay Yokuşlu
 West Bromwich Albion FC
 09.03.1994
 40/1
 17.11.2015
 5
Orkun Kökçü
 SL Benfica
 29.12.2000
 30/2
 06.09.2020
 6
Salih Özcan
 Borussia Dortmund
 11.01.1998
 19/0
 29.03.2022
 15
FORVET
İrfan Can Kahveci
 Fenerbahçe A.Ş.
 15.07.1995
 32/2
 23.03.2018
 17
Yunus Akgün
 Leicester City FC
 07.07.2000
 10/2
 04.06.2022
 25
Kenan Yıldız
 Juventus
 04.05.2005
 9/1
 12.10.2023
 19
Kerem Aktürkoğlu
 Galatasaray A.Ş.
 21.10.1998
 31/6
 27.05.2021
 7
Arda Güler
 Real Madrid CF
 25.02.2005
 9/2
 19.11.2022
 8
Barış Alper Yılmaz
 Galatasaray A.Ş.
 23.05.2000
 17/2
 13.11.2021
 21
Bertuğ Yıldırım
 Stade Rennais FC
 12.07.2002
 3/2
 08.09.2023
 26
Cenk Tosun
 Beşiktaş A.Ş.
 07.06.1991
 51/20
 15.10.2013
 9
Semih Kılıçsoy
 Beşiktaş A.Ş.
 15.08.2005
 2/0
 04.06.2024
 24
Yusuf Yazıcı
 LOSC Lille
 29.01.1997
 45/3
 11.06.2017
 11

Kaynak: igf