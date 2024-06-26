Euro 2024’e Gürcistan galibiyeti ile giren Milliler, Portekiz karşısında bekleneni verememek ile beraber farklı bir mağlubiyet aldı.

ALMANYA (İGFA) - A Millî Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında bu akşam Çekya ile karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Ay-Yıldızlılarımız, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadyumu'nda oynanacak olan maç TSİ 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan István Kovács yönetecek. Kovács'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskås olacak. Müsabakada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski ise VAR olarak görev yapacak.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Millîlerimiz, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı.

F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta, Türkiye 3, Çekya ve Gürcistan ise 1'er puana sahip.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda son maçlar öncesinde oluşan puan durumu şöyle:

EURO 2024 F Grubu Puan Cetveli Takımlar

O

G

B

M

A

Y

P 1.PORTEKİZ 2

2

0

0

5

1

6 2.TÜRKİYE 2

1

0

1

3

4

3 3.ÇEKYA 2

0

1

1

2

3

1 4.GÜRCİSTAN 2

0

1

1

2

4

1

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN 1 PUAN YETERLİ A Millî Takımımıza grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-Yıldızlılarımız galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Millîlerimizin Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip olacak. A Millî Takımımızın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa Ay-Yıldızlılarımız grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

Millîlerimiz grubu 2. sırada tamamlarsa D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşecek. A Millî Takımımız en iyi dört 3'üncüler arasına girmesi halinde ise B Grubu'nun lideri İspanya ile eşleşecek.

ÇEKYA İLE 12. RANDEVUMUZ Millîlerimiz, Çekya ile 12. kez karşı karşıya gelecek. A Millî Takımımız, Çekya ile 7'si özel, 4'ü resmi olmak üzere 11 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda takımlar beşer kez galip gelirken, bir kez berabere kaldı. Bu maçlarda 15 gol atan Ay-Yıldızlılarımız, kalesinde ise 21 gol gördü.

Geçmişte Çekya ile karşılaştığımız müsabakaların listesi ve alınan sonuçlar şöyle:

Tarih/Saat Ev Sahibi Takım Misafir Takım Takım Tipi Organizasyon 19.11.2022 20:00

TÜRKİYE

2-1

ÇEKYA

A Milli

ÖZEL MAÇ

21.06.2016 21:00

ÇEKYA

0-2

TÜRKİYE

A Milli

AVRUPA ŞAMPİYONASI 2016 FİNALLERİ

10.10.2015 20:45

ÇEKYA

0-2

TÜRKİYE

A Milli

AVRUPA ŞAMPİYONASI 2016 GRUP ELEME

10.10.2014 21:45

TÜRKİYE

1-2

ÇEKYA

A Milli

AVRUPA ŞAMPİYONASI 2016 GRUP ELEME

06.02.2013 20:15

TÜRKİYE

0-2

ÇEKYA

A Milli

ÖZEL MAÇ

22.05.2010 12:30

TÜRKİYE

2-1

ÇEKYA

A Milli

ÖZEL MAÇ

15.06.2008 21:45

TÜRKİYE

3-2

ÇEKYA

A Milli

AVRUPA ŞAMPİYONASI 2008 FİNALLERİ

01.03.2006 21:00

TÜRKİYE

2-2

ÇEKYA

A Milli

ÖZEL MAÇ

30.04.2003 21:05

ÇEKYA

4-0

TÜRKİYE

A Milli

ÖZEL MAÇ

26.03.1996

ÇEKYA

3-0

TÜRKİYE

A Milli

ÖZEL MAÇ

23.02.1994 19:00

TÜRKİYE

1-4

ÇEKYA

A Milli

ÖZEL MAÇ



TARİHİMİZDEKİ 629. MÜSABAKA

A Millî Takımımız, tarihindeki 629'uncu müsabakaya çıkacak. Ay-Yıldızlılarımız, 101 yıllık tarihinde 343'ü resmi, 285'i özel 628 maç oynayıp biri hükmen 243 galibiyet, 148 beraberlik, 237 yenilgi yaşadı. Millîlerimiz, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 86'sı ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 856 gol attı, kalesinde 901 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden Millîlerimiz, 628 karşılaşmanın 544'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

A Millî Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik EURO 2024 kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Oyuncu Kulüp Doğum Tarihi A Millîlik Sayısı / Gol İlk A Millîliği Forma Numarası KALECİ

Altay Bayındır

Manchester United

14.04.1998

10/0

27.05.2021

12

Mert Günok

Beşiktaş A.Ş.

01.03.1989

30/0

24.05.2012

1

Uğurcan Çakır

Trabzonspor A.Ş.

05.04.1996

27/0

30.05.2019

23

DEFANS

Mert Müldür

Fenerbahçe A.Ş.

03.04.1999

25/2

11.10.2018

18

Zeki Çelik

AS Roma

17.02.1997

47/2

05.06.2018

2

Abdülkerim Bardakcı

Galatasaray A.Ş.

07.09.1994

10/1

16.06.2023

14

Ahmetcan Kaplan

AFC Ajax

16.01.2003

-

-

13

Merih Demiral

Al-Ahli Saudi FC

05.03.1998

46/2

20.11.2018

3

Samet Akaydin

Panathinaikos FC

13.03.1994

8/0

19.11.2022

4

Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe A.Ş.

07.10.1999

17/1

04.06.2022

20

ORTA SAHA

Hakan Çalhanoğlu

FC Internazionale Milano

08.02.1994

88/18

06.09.2013

10

İsmail Yüksek

Fenerbahçe A.Ş.

26.01.1999

15/1

22.09.2022

16

Kaan Ayhan

Galatasaray A.Ş.

10.11.1994

60/5

31.08.2016

22

Okay Yokuşlu

West Bromwich Albion FC

09.03.1994

40/1

17.11.2015

5

Orkun Kökçü

SL Benfica

29.12.2000

30/2

06.09.2020

6

Salih Özcan

Borussia Dortmund

11.01.1998

19/0

29.03.2022

15

FORVET

İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe A.Ş.

15.07.1995

32/2

23.03.2018

17

Yunus Akgün

Leicester City FC

07.07.2000

10/2

04.06.2022

25

Kenan Yıldız

Juventus

04.05.2005

9/1

12.10.2023

19

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray A.Ş.

21.10.1998

31/6

27.05.2021

7

Arda Güler

Real Madrid CF

25.02.2005

9/2

19.11.2022

8

Barış Alper Yılmaz

Galatasaray A.Ş.

23.05.2000

17/2

13.11.2021

21

Bertuğ Yıldırım

Stade Rennais FC

12.07.2002

3/2

08.09.2023

26

Cenk Tosun

Beşiktaş A.Ş.

07.06.1991

51/20

15.10.2013

9

Semih Kılıçsoy

Beşiktaş A.Ş.

15.08.2005

2/0

04.06.2024

24

Yusuf Yazıcı

LOSC Lille

29.01.1997

45/3

11.06.2017

11

