AtaşehirTaç Spor Tesisleri’nde ‘Hülya Avşar Cup T200 Master Tenis Turnuvası’ kapsamında gerçekleştirilen gösteri maçında Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş ile ünlü sanatçı Hülya Avşar karşı karşıya geldi. Taç Spor Kulüp Başkanı Ali Polat Bengiserp’in de izlediği maça Hülya Avşar antrenörü Korhan Akın, Dr. Yasemin Savaş da kendi antrenörü Köksal Genç ile birlikte katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Uzun yıllardır severek yaptığı tenis sporuna olan sevgisini bu defa Taç Spor Tenis Akademi tarafından düzenlenen ‘Hülya Avşar Cup T200 Master Tenis Turnuvası’na katılarak verdiği destekle tazeleyen Yasemin Savaş, Türkiye’de tenis sporunun tanınmasına vesile olan ve gençlere örnek olan güzel sanatçı Hülya Avşar ile bu gösteri maçını yapmaktan mutluluk duyduğunu ve çok keyifli bir maç deneyimi yaşadığını söyledi. Savaş, bu spora 20 yılı aşkın bir süredir gönül verdiğini, tutku konusunda Hülya Avşar’ı rol model aldığını da belirtti.

“Benim tenis tutkum herkesin tutkusu olsun.” diyerek sözlerine başlayan Hülya Avşar, 23 yıldır bu sporla ilgilendiğini, düzenledikleri Hülya Avşar Cup ile birçok üniversite öğrencisine destek olduklarını, çocukları yurt dışına turnuvalara gönderdiklerini, Doğu Anadolu’ya malzeme yardımı yaptıklarını da söyledi.

Küçük yaşta tenis eğitimine başlayan ve şu anda lisanslı tenis oyuncu olan oğlu sayesinde bu sporla tanıştığını belirten Dr. Yasemin Savaş ise 30 yılı aşkın süredir hekimlik yaptığını ve hali hazırda Ataşehir, Nişantaşı ve Göktürk’teki kliniklerinde medikal estetik hizmeti verdiğini söyledi. Dr. Yasemin Savaş’ın Türkiye’deki tenis sporuna katkı sağlamak amacıyla düzenlediği ‘Yasemin Savaş Cup’ isimli bir organizasyonu da bulunuyor.