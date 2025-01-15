Türkiye'nin en büyük milli uydusu FGN-100-d1, uzaya fırlatılmasının ardından yörüngesine başarıyla yerleşti.ANKARA (İGFA) - Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından kurulan Fergani Uzay'ın milli olarak geliştirdiği FGN-100-d1 uydusu, 9 Ocak akşamı Türkiye saati ile 22.09'da ABD'nin Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya gönderildi.

Rideshare Programı kapsamında Transporter-12 göreviyle fırlatılan 102 kilogram ağırlığındaki uydu, fırlatmadan yaklaşık 62 dakika sonra, Türkiye saatiyle 23.11'de fırlatma aracından ayrılarak yörüngesine başarıyla oturdu ve görevine başladı. FGN-100-d1, ilk telemetri verilerini ileterek işlevselliğini kanıtladı.

https://twitter.com/Selcuk/status/1879340733657985113

Milli uydunun fırlatma ve yörüngeye yerleşme süreci, Fergani Uzay Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Bayraktar ve ekibi tarafından Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan Uzay Gözlem ve Kontrol Merkezi'nden takip edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, 2022 yılında faaliyete geçirdikleri Fergani Uzay girişiminin bugün 106 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Bugün, ilk uydumuzu başarıyla yörüngeye oturtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu proje, tümüyle öz kaynaklarımızla yürütülmüştür ve takım uydularımız konumlandırma ve haberleşme alanlarında hizmet verecektir" dedi.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da, geliştirilen uyduları uzaya çıkaran Türk girişimlerini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.