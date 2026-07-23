Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 2026 Su Sporları Sezonu'nu açtı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla Kayseri Valiliği başta olmak üzere kentteki ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla dayanışma içerisinde kentin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini spor ve turizm yatırımlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Tomarza Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde kente kazandırılan Tomarza Böke Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen 2026 Su Sporları Sezonu Açılış Töreni düzenlendi. Törene Başkan Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Tomarza Kaymakamı Selim Eser, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Ak Parti Tomarza İlçe Başkanı Turgut Koç, Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç ve sporcular, vatandaşlar ile basın mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Talas Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi gösteri yaptı.

Su Sporları Sezonu Açılış Töreni'nde katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri ve Tomarza'ya kazandırılan su sporları alanındaki böylesine önemli bir projeye destek veren Vali Gökmen Çiçek başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerine başladı.

Kayseri'nin ticaret ve sanayi şehri olarak bilinmesinin yanı sıra turizm, kültür, spor ve gastronomi alanlarında yapılan ve yapılacak olan çalışmaların da önemine değinen Büyükkılıç, Kayseri'nin tarım alanında da Türkiye'de kendisinden söz ettiren bir konuma geldiğini hatırlattı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sadece kış sporları ile değil sporun her alanında adından söz ettirmesi gerektiğini ifade ederek, 'Amacımız, şehrimizi hak ettiği yere taşımak, daha iyi noktalara iletmek' diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri'nin turizm anlamında altın bir devir yaşadığını belirterek, 'Yıllara, sürece baktığımızda bu zaman diliminde grafiğin çok hızlı bir şekilde yükselmiş olduğunu hep beraber görebiliyoruz. Bu sene kış sporlarında özellikle kayak turizminde, Büyükşehir Belediyemizin de yaptığı tanıtımlarda ve çalışmalarda bu farkı hep beraber gördük. 3 milyon 300 bin kişi Erciyes'i ziyaret etti. Ancak biz sadece kış turizminde lider bir şehir değiliz. Amiral gemimiz kış sporu ancak bununda yanında doğa sporlarında, su sporlarında bambaşka bir seviyeye geldik. Bunda Büyükşehir Belediyesi, Valilik ekiplerinin birbirleriyle uyumunun çok büyük bir etkisi var. Etle tırnak gibiyiz' şeklinde konuştu.