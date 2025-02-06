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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde sözleşmeli bilişim personeli temini için yapılan sınav sonuçlarını açıkladı. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı bilişim alanında görev yapacak personel alım sürecini tamamladı. Personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanan sonuçlar, başvuruda bulunan adayların merakla beklediği gelişmeyi duyurdu.