Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Ankara'da bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye eşlik eden Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy’nin ülkemize gerçekleştirdiği resmî ziyaret kapsamında Ankara’da bulunan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi. Bakan Yaşar Güler, konuk Bakanı Millî Savunma Bakanlığına gelişinde askerî törenle karşıladı. Törenin ardından her iki Bakan görüşme gerçekleştirirken, görüşmede Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı." ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1891785361572962811