Bu sezon SMS Grup Efeler Ligi’nde ilk sezonunu geçirecek olan Gebze Belediyespor Finlandiyalı pasör Eemi Tervaportti’yi kadrosuna kattı.KOCAELİ (İGFA) - 2015-2016 sezonunda Galatasaray forması giyen tecrübeli isim, Gebze Belediyespor’a transfer oldu.

Finlandiyalı oyuncu 1989 doğumlu, 1.93 boyunda. Ayrıca Finlandiya Milli Takımında forma giyen oyuncu kariyerinde başta Galatasaray olmak üzere birçok üst düzey kulüpte oynadı.

Transfer dönemini en iyi şekilde değerlendiren Gebze Belediyespor bu transferle kadrosunu iyiden iyiye güçlendirmiş oldu.

Bu sezon ilk kez Efeler Ligi’nde boy gösterecek olan Gebze Belediye spor oldukça iddialı.