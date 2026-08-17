Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Sanayi Mahallesi'nde yapılacak 'Vinsan Spor Kampüsü' için yapım ihalesine çıkıyor. 11 Eylül Cuma günü yapılacak ihale kapsamında jimnastik ve basketbol salonlarının yanı sıra 8 farklı branşa yönelik spor salonları, fitness salonu, hidroterapi havuzları, fizyoterapi odaları ve sporcu performans ölçüm merkezi inşa edilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente yeni bir spor kompleksi daha kazandırıyor. Bu kapsamda İzmit Sanayi Mahallesi'nde hayata geçirilecek 'Vinsan Spor Kampüsü ' için yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Farklı spor branşlarını tek çatı altında buluşturacak dev proje, kentin spor altyapısına önemli katkı sağlayacak.

Arkat dahil toplam 17 bin 265 metrekare yapı alanına sahip olacak spor kampüsünde; 'Jimnastik Binası', 'Basketbol Salonu', 'VİNSASEM Spor Salonu', 'Fitness Salonu' ve 'Sportam Binası' yer alacak.

JİMNASTİK VE BASKETBOL SALONLARI

Yaklaşık 3 bin 285 metrekarelik Jimnastik Binası içerisinde büyük jimnastik performans salonu ve 120 kişilik tribün bulunacak. Binada ayrıca 4 soyunma odası, ilk yardım odası, 2 antrenör odası, idari personel odası, depo, çay ocağı, mescitler, ıslak ve teknik hacimler yer alacak. Yaklaşık 3 bin 45 metrekarelik Basketbol Salonu'nda ise jimnastik performans salonu ve 46 kişilik saha içi tribün planlandı. Salonda sporcuların ve personelin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli alanlar da bulunacak. Bu kapsamda 4 soyunma odası, ilk yardım odası, 2 antrenör odası, idari personel odası, depo, çay ocağı, mescitler, ıslak ve teknik hacimler oluşturulacak.

8 FARKLI BRANŞ İÇİN SALON

Kampüs içerisinde yaklaşık 7 bin metrekarelik VİNSASEM Spor Salonu da inşa edilecek. Bu bölümde her biri yaklaşık 430 metrekare büyüklüğünde 8 branş sporları salonu bulunacak. Kampüs bünyesindeki salonlar; eskrim, judo, tekvando, güreş, masa tenisi, boks, karate ve halter olmak üzere 8 farklı spor branşına hizmet verecek şekilde planlandı. VİNSASEM Spor Salonu'nda ayrıca 4 soyunma odası, ilk yardım odası, 8 antrenör odası, idari personel odası, depo, çay ocağı, mescitler, ıslak ve teknik hacimler yer alacak.

Yaklaşık 1.470 metrekarelik Fitness Salonu'nda 375 metrekarelik fitness salonunun yanı sıra 2 hidroterapi havuzu, 2 fizyoterapi odası, 2 fizyoterapist odası, 2 soğuk hava kabini ve 2 sauna bulunacak. Ayrıca 2 soyunma odası, idari personel odası, depo, bay ve bayan mescitleri, ıslak ve teknik hacimler yer alacak.

KAMPÜS, SPORCULARIN PERFORMANSINI DA ÖLÇECEK

Yaklaşık 1.980 metrekarelik Sportam Binası içerisinde, sporcuların performanslarının değerlendirileceği 549 metrekarelik 'Performans Ölçüm Merkezi' bulunacak. Sportam Binası'nda ayrıca 2 soyunma odası, personel soyunma odası, antrenör odası, 6 idare odası, tesis yönetim odası, rezerv oda, depo, çay ocağı, mescitler, ıslak hacimler ve teknik hacimler yer alacak.