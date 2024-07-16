Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü teşkilatta yapılacak ulusal ve uluslararası araştırma uygulamalarının izinleri, bugünden itibaren arastirmaizinleri.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her türlü teşkilatta (merkez, taşra ve yurt dışı) üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve bireysel araştırmacılar tarafından yapılacak ulusal ve uluslararası araştırma uygulamalarına yönelik izin taleplerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 14.06.2024 tarihli ve 2024/41 sayılı Genelge yayımlandı.

Genelgeye göre yapılacak başvurular ve başvuruların değerlendirilmesi "Araştırma Uygulama İzinleri Başvuru ve Değerlendirme Modülü" üzerinden 16 Temmuz 2024'ten itibaren arastirmaizinleri.meb.gov.tr adresinden gerçekleştirilecek. Araştırmacılar, modülde yer alan "Başvuru" girişinden başvurularını yapabilecek. Oluşturulmuş başvuru bilgilerine göre araştırma izin başvuruları ilgili birim veya birimler tarafından değerlendirilip sonuçlandırılacak.

Araştırma Uygulama İzinleri konulu Genelge'nin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz