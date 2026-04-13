ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürlüğü, Kurtuluş Parkı Trafik Eğitim Merkezi'nde, Başkentli miniklere trafik bilincini erken yaşta aşılamak amacıyla eğitimlerini sürdürmeye devam ediyor.

Her yıl düzenli olarak yapılan eğitim programının bu yılki başvuruları da yoğun ilgi gördü. Başvuru kısmının tamamlanmasıyla başlayan eğitim programında, kent genelindeki okullardan randevu sistemiyle gelen anasınıfı, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencisi minikler, hafta içi her gün keyifli ve öğretici bir vakit geçirme imkânı buluyor.

MİNİKLER UYGULAMALI VE TEORİK DERSLERDEN GEÇİYOR

26 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek olan teorik ve uygulamalı iki aşamadan oluşan eğitim programının teorik kısmında uzman eğitmenler eşliğinde genel trafik kuralları anlatılırken, ardından akülü araçlar eşliğinde uygulamalı eğitim veriliyor. Minikler, bu kapsamda sürücü deneyimi yaşayarak hem trafik kurallarını eğlenerek öğreniyor hem de trafik konusunda farkındalık kazanıyor.