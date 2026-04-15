İzmir'de Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi(BELGEM), 4. ve 5. sınıflar arası bilgi yarışması düzenledi. Öğrenciler, büyük heyecana sahne olan yarışmada hem bilgilerini pekiştirdi hem de takım çalışması ve hızlı düşünme becerilerini geliştirdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen 4. ve 5. sınıflar arası bilgi yarışması, Çamdibi BELGEM Kurs Binası'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplam 70 öğrencinin yer aldığı yarışmada, 14 takım hem bilgilerini hem de hızlı düşünme becerilerini sergiledi.

Etkinlik; öğrencilerin genel kültür seviyelerini artırmak, okul ve kurslarda öğrendiklerini pekiştirmek, hızlı düşünme yetilerini geliştirmek ve takım çalışmasını teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Üç turdan oluşan yarışmada (kolay, orta, zor) her turda 12 soru soruldu ve öğrenciler süreyle yarıştı.

KAZANANLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Yarışma sonunda dereceye giren takımlar büyük sevinç yaşarken, dereceye giren takımlara madalya ve kupaları, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki tarafından takdim edildi.

Etkinlikte öğrencilerin enerjisinden duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Eşki, 'Bugün burada sadece bir yarışma izlemiyoruz; aynı zamanda geleceğimizin ne kadar parlak olduğunu görüyoruz. Bilgi Jetleri ile Zihin Şimşekleri'nin yarışmasını izlerken ben de en az sizler kadar heyecanlandım. Bu heyecan, öğrenmenin ve birlikte başarmanın heyecanıdır. Sizlerin böyle etkinliklerde bir araya gelmesi, sosyalleşmesi ve birlikte üretmesi bizim için çok kıymetli. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü bir toplum; düşünen, sorgulayan ve birlikte hareket edebilen bireylerle kurulur. Bornova Belediyesi olarak sizlerin eğitimine katkı sağlayan her projede yer almaya devam edeceğiz. Hepinizi yürekten kutluyor, başarılarınızın devamını diliyorum' diye konuştu.