Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle personele yönelik eğitim programlarını aksatmadan sürdürüyor.

İZMİR (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin riskleri önceden öngören ve güvenliği hizmetin temel unsuru olarak ele alan yaklaşımı doğrultusunda yürüttüğü eğitimler, vatandaşlara sunulan hizmet kalitesine de doğrudan katkı sağlıyor.

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından verilen eğitimlerde; çalışanların hak ve sorumluluklarından iş kazalarının nedenlerine, kişisel koruyucu donanım kullanımından yangın güvenliğine kadar pek çok başlık ele alınıyor. Ayrıca ergonomi, kimyasal ve fiziksel riskler, ilk yardım, acil durum yönetimi ve güvenli çalışma alışkanlıkları da detaylı şekilde aktarılıyor. Eğitimlerde teorik bilginin yanı sıra uygulamaya dönük örneklerle öğrenme süreci destekleniyor.

PERSONEL YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Eğitim programlarına çalışanların yoğun ilgi göstermesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunun kurum içinde güçlü bir şekilde benimsendiğini ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, hem çalışanların korunmasına hem de hizmet süreçlerinin daha güvenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesine katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, bu eğitimlerle iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmeyi, çalışan farkındalığını artırmayı ve güvenli çalışma kültürünü kurumsal yapının ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Eğitimlerle aynı zamanda daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulması ve toplum genelinde güvenlik bilincinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.