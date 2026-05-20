ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Türk Gıda Kodeksi Yeni Gıdalar Yönetmeliği', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme ile insan sağlığının ve tüketici haklarının korunması amacıyla 'yeni gıda' olarak tanımlanan ürünlerin piyasaya arzına ilişkin usul ve esaslar netleştirildi.

Yönetmelikte; daha önce Türkiye'de yaygın şekilde tüketilmeyen, yeni üretim teknikleriyle geliştirilen veya tasarlanmış nanomateryal içeren ürünler 'yeni gıda' kapsamına alındı.

Mikroorganizma, alg, mantar, hücre kültürü ve doku kültüründen üretilen bazı ürünler de düzenleme kapsamına dahil edildi.

Bakanlık, yalnızca izin verilen ve resmi listede yer alan yeni gıdaların piyasaya sunulabileceğini belirtirken, ürünlerin bilimsel değerlendirmeden geçirileceğini bildirdi. Başvuruların güvenilirlik, besin değeri ve tüketici sağlığı açısından inceleneceği kaydedildi.

Yönetmelikle birlikte domuz ve böcek kaynaklı yeni gıdalar için yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği de hükme bağlandı. Ayrıca genetik yapısı değiştirilmiş organizmalarla ilgili ürünlerin öncelikle ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmesi şartı getirildi.

Öte yandan, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan düzenleme kapsamında faaliyet gösteren işletmelere uyum süreci için 30 Haziran 2027'ye kadar süre tanındı.

