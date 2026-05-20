Manisa Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentin dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutladı. Türk bayrakları ile yürüyen binlerce Manisalı, düzenlenen Fener Alayı'nda tek yürek olurken, gecenin finalinde sahne alan sevilen sanatçı Ozbi gençlere unutulmaz bayram yaşattı. 300 dronun gökyüzünde Atatürk portresi ve Türk Bayrağı oluşturduğu görsel şölen kutlamalara damga vurdu.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında yüzlerce vatandaş Hakkı İplikçi Parkı'ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na uzanan fener alayına katıldı.

Ellerindeki bayraklarla uzun bir yürüyüş gerçekleştiren vatandaşlar, 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı. Fener Alayı'na, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

OZBİ MANİSALI GENÇLERİ COŞTURDU

Fener Alayı'nın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Ozbi, sevilen şarkılarıyla alanı dolduran vatandaşlara müzik dolu bir gece yaşattı. Gençler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, konser alanında bayramın heyecanı adeta zirveye ulaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, konser sırasında sahneye çıktı. Sanatçı Ozbi'ye çeşitli hediyeler takdim edildi.

Sahneden Manisalılara seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Manisa, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun! Buradan harika görünüyorsunuz. Manisa'nın aydınlık yüzleri, güzel insanları, Atatürkçüleri, Cumhuriyetçileri, demokratları ve gençleri; hepiniz hoş geldiniz' diyerek meydanı dolduran kalabalığı selamladı. Konuşmasında Gençlik Haftası boyunca kültür ve sanat etkinliklerinin hız kesmeden devam edeceğini müjdeleyen Başkan Dutlulu, tüm Manisalıları etkinliklere davet ederek iyi bayramlar diledi.

Işıklar ve alkışlarla birleşen atmosfer, 19 Mayıs ruhunu Manisa semalarında yankılattı. Sevilen sanatçı Ozbi konser sırasında rahmetli Ferdi Zeyrek'i saygıyla anarak 'Bizi Hatırla' şarkısını ona ithaf etti.

300 DRON GÖRSEL ŞÖLEN YAŞATTI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Manisa'da unutulmayacak anlara sahne oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kent Park'ta düzenlediği dron gösterisi kentte görsel şölen yaşattı. Tam 300 dronun gökyüzüne yükselerek Atatürk portresi ve Türk Bayrağı oluşturduğu gösteride, Manisalı vatandaşlar da ellerindeki Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldu.