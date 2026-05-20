Bakırköy Belediyesi, 19 Mayıs'ı spor, sanat ve müzik etkinlikleriyle kutladı. Başkan Ayşegül Ovalıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen bisiklet turu, turnuvalar ve konserlerin ardından vatandaşlarla birlikte Gençliğe Hitabe okundu.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinlikler, ilçede gün boyu süren yoğun katılımlı bir bayram coşkusuna sahne oldu. Spor, sanat ve müziğin bir araya geldiği programlarda vatandaşlar 19 Mayıs ruhunu birlikte yaşadı.

Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerde spor turnuvaları, bisiklet turu, dans gösterileri ve konserler gün boyunca farklı noktalarda gerçekleştirildi. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun da katıldığı etkinliklerin ardından Ebuzziya Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na uzanan görkemli bir kortej yürüyüşü yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran yüzlerce vatandaş, Başkan Ovalıoğlu ile birlikte Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni coşkuyla okudu.

BİSİKLET TURU BAYRAM COŞKUSUNU TÜM KENTE YAYDI

Etkinliklerin en ilgi gören kısmı bisiklet turu oldu. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan turda, yediden yetmişe onlarca vatandaş 19 Mayıs turu attı. Yeşilköy Sahile kadar uzanan bisiklet turu, bayraklar ve marşlar eşliğinde bayram coşkusunu tüm kente yaydı.

Eş zamanlı olarak farklı noktalarda devam eden etkinlikler kapsamında, bayram enerjisini yansıtan spor etkinlikleri ise Yeşilköy Marina'da gerçekleşti. Sabah saatlerinde başlayan plaj voleybolu turnuvası, 19 Mayıs enerjisine yakışır anlara sahne olurken, Yeşilköy Etkinlik Alanı'nda basketbol turnuvası yapıldı. Yeşilköy Marina'da gün boyunca kurulan spor ve oyun alanlarında basketbol, dart, masa tenisi, satranç ve çeşitli parkurlar yer aldı.

19 Mayıs kapsamında görkemli bir kortej yürüyüşü yapıldı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun katıldığı yürüyüş, Ebuzziya Caddesi'nden başlayarak bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Coşkulu kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na görkemli bir giriş yaparken meydanı dolduran yüzlerce vatandaş korteji alkışlarla karşıladı.

Kortejin ardından buluşma noktası olan Cumhuriyet Meydanı, duygu dolu anlara sahne oldu. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, meydanda toplanan yüzlerce vatandaşla birlikte Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.

Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan DJ performansları ve Evrim Ritim Grubu etkinliklere ritim katarken, Karadeniz, Kafkas, Latin ve zeybek dans gösterileri izleyenlere görsel bir şölen sundu. Günün finalinde sahne alan Grup Diderba konseri ise bayram coşkusunu zirveye taşıdı.