Gençlere yönelik okullar, sosyal tesisler, kütüphaneler, teknoloji atölyeleri ve çeşitli kültür sanat etkinliklerine verdiği önemle dikkat çeken Kayseri Melikgazi Belediyesi genç dostu belediyecilik anlayışı ile ilçedeki gençlerin her zaman yanında yer alıyor.

KAYSERİ (İGFA)- Gençleri merkeze alan projeleri ile onları mutlu ettiklerini söyleyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu, GÖKTİM Melikgazi, Sanat Melikgazi, konserler, doğa yürüyüşleri, İngilizce kampları, futbol turnuvaları, çeşitli meslek ve sanat kurslarımız, yaz sinemaları gibi sosyal ve kültürel aktivitelerin yanı sıra rekor sayıda okullar, ilçenin her köşesini donatan Akıl Küpü Kütüphanelerimiz, teknoloji atölyeleri, TEKNOFEST destekleri gibi birçok hizmetimiz gençlerimize hitap ediyor. Gençliğe yapılan yatırım, geleceğe yapılan en iyi yatırımdır' dedi.