Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında binlerce vatandaş Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda omuz omuza yürüdü.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı ilçe genelinde düzenlenen büyük bir yürüyüş ve konser programıyla kutladı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı'nda başlayan yürüyüşe katılan her yaştan binlerce Nilüferli, marşlar ve sloganlar eşliğinde Nilüfer Belediyesi Halk Evi önüne kadar yürüdü.

Geniş katılımın sağlandığı yürüyüşte, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir ile CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, CHP Yıldırım İlçe Başkanı Ahmet Keskin ve 24. Dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz de vatandaşlarla birlikte yürüyerek bayram coşkusuna ortak oldu.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki meydanda toplanan kalabalığa ilk olarak Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Eş Başkanları Ömer Faruk Söker ve Elif Varol seslendi. Hazırladıkları gençlik bildirisini okuyan ikili, toplumsal dayanışma ve eşit yaşam vurgusu yaptı. Gençlik Meclisi eş başkanları, alandaki tüm gençleri 4 Haziran'da Görükle'de gerçekleştirilmesi planlanan Gençlik Festivali'ne de davet etti.

Bildirinin ardından eşi Nuray Özdemir ile birlikte Türk bayrakları eşliğinde sahneye çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, meydanı dolduran vatandaşlara hitap etti. Nilüfer'in enerjisinin ve mutluluğunun kaynağının halkın kendisi olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, Mustafa Kemal Atatürk'ün 107 yıl önce Samsun'a çıkarken en büyük gücü gençlikte gördüğünü hatırlattı.

'GENÇLİKLE BERABER YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Başkan Şadi Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: 'Mustafa Kemal Atatürk, o zorlu koşullarda yola çıkarken ordulara ya da zenginliklere değil, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek sadece ve sadece sizlere güvendi. Bugün gösterdiğiniz bu duruşla, Atamızın size neden bu kadar güvendiğini bir kez daha ispatlıyorsunuz. Biz Nilüfer Belediyesi olarak sizinle beraber yürümeye devam edeceğiz. Siz isteyeceksiniz, üreteceksiniz ve özgürce eleştireceksiniz; biz de sokaklarında özgürce şarkılar söyleyebildiğiniz, sanatla, sporla, bilimle nefes alan bir kenti hep birlikte inşa edeceğiz.'

Başkan Şadi Özdemir'in konuşmasının ardından sevilen alternatif rock grubu Adamlar sahne aldı. 'Döndürüyor', 'Yaktı Geçti' ve 'Rüyalarda Buruşmuşum' gibi popüler şarkılarını seslendiren grup, başarılı performansıyla katılımcılara keyifli ve coşku dolu anlar yaşattı.