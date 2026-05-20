Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikler, on binlerce vatandaşın katılımıyla büyük coşkuya sahne oldu. Şehreküstü Meydanı'ndan başlayan gençlik yürüyüşü, marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde Osmangazi Meydanı'na taşarken, kutlamalar Poizi konseriyle zirve yaptı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle Bursa'da bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Gençlerin enerjisi, marşların heyecanı ve binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, 19 Mayıs ruhunu Osmangazi'nin dört bir yanında hissettirdi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar ve gençler, marşlar eşliğinde tek yürek olarak yürüdü. Şehreküstü Meydanı'nda saat 19.19'da başlayan yürüyüş boyunca 19 Mayıs'ın bağımsızlık ruhu, birlik ve beraberlik duygusuyla birleşti. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, cadde ve sokaklar bayram havasına bürünürken, kortej güzergahı boyunca vatandaşlar balkonlardan ve yol kenarlarından alkışlarla korteje destek verdi. Bursaspor taraftarının da katıldığı coşkulu kalabalığın, bando takımı eşliğinde Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden yürüyüşü Osmangazi Meydanı'nda son buldu. Katılımcıların hep bir ağızdan söylediği marşlar, milli birlik ve beraberliğin en güçlü yansımalarından biri oldu.

'BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK ÇIKTIĞI YOLU CUMHURİYETLE TAÇLANDIRDI'

19 Mayıs coşkusunun caddelere sığmadığı yürüyüşe Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Parti Meclis Üyesi Canan Taşer, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'107 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıktı. Yolculuğunu Samsun'da karaya ayak basarak sonlandırdı ve o gün, işgal edilmiş yurdun dört bir yanını 'Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır' diyerek, en büyük umudu başta kendisinde ve Türk Milleti'nde bularak çıktığı bu yolu Cumhuriyetle taçlandırdı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. O gün o yolculuğu yapmasaydı, o gün başta kendisine ve Türk milletine güvenmeseydi, bizler bugün burada bu bayramı kutlayamıyor olacaktık. Bu coşkuyla bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü yaşayamıyor olacaktık. O yüzden bir kez daha başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi, bu ülke adına hayatını bir nebze düşünmeden veren herkesi saygıyla, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun.'

BAŞKAN ERKAN AYDIN'DAN POİZİ'YE BURSASPOR ATKISI

Yürüyüşün ardından Osmangazi Meydanı'nı dolduran 25 bin genç, ellerinde Türk bayraklarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Konser öncesinde son dönemlerin popüler isimlerinden Poizi ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sohbet ederek kendisine Bursaspor atkısı hediye etti.

Konser alanını dolduran on binlerce genci de selamlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 'Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyordu. Dünyada gençlere hitap edilen tek bayram olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun. Gençler sayesinde bizler de geleceğe umutla bakıyoruz, sizlerle birlikte daha nice güzel günlere diliyoruz.' ifadeleriyle gençlere seslendi.

Coşkunun her adımda büyüdüğü kutlamaların finalinde son dönemlerin popüler isimlerinden Poizi sahne aldı. Gençlerin büyük ilgi gösterdiği konserde enerjinin bir an olsun düşmediği Osmangazi Meydanı'ndaki konserde, müzikseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan konser boyunca gençler eğlenceli anlar yaşarken, 19 Mayıs'ın heyecanı müzikle birleşerek unutulmaz bir atmosfere dönüştü.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, konserin sonunda Poizi'ye hediye takdim etti.

Poizi, 19 Mayıs'ın taşıdığı anlam ve değerlerinin bir kez daha güçlü şekilde hissedildiği etkinlikler nedeniyle Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ederek, tüm yurttaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Havanın çok güzel olduğunu kaydeden Poizi, '19 Mayıs'a layık bir hava var. Yaz da geliyor, cıvıl cıvıl herkes. Gençlik ve spor bayramını iliklerimize kadar hissettiğimiz bir gün. İnşallah bütün gençlerimiz, bütün sporcularımız, hayallerindeki hedeflere ulaşırlar, verebileceğim en güzel mesaj bence bu. Bursaspor şampiyon da oldu, tebrik ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 2 saat süren konser boyunca bütün şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden müzikseverler de bu özel akşam için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.