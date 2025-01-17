Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Ruanda ile birlikte Almanya, Gürcistan ve Türkmenistan ile imzalanan toplamda 5 uluslararası antlaşma bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Milletlerarası 5 ayrı antlaşma bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Almanya ile yapılan "Türkiye'de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi 2 Projesi" kapsamında, 23 Şubat 2024 tarihinde Alman Kalkınma Bankası ile "Hibe ve Proje Uygulama Anlaşması" imzaladı. Anlaşma ile ilgili detayların onaylandığı bildirildi.

Türkiye ve Gürcistan arasında, 26 Ocak 2024 tarihinde İstanbul'da imzalanan "2024-2028 Yılları İçin Kültürel İşbirliği Programı" onay sürecini tamamladı. Bu program, iki ülke arasında kültürel işbirliğini, dostluğu ve karşılıklı anlayışı geliştirmeyi amaçlarken, Türkmenistan ile de önemli bir adım atıldı; 26 Ekim 2023 tarihinde Ankara'da imzalanan "Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması" onaylandı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi için kültürel işbirliği koşullarını iyileştirmeyi hedeflendi.

12 Ocak 2023'te Kigali'de imzalanan "Kültürel İşbirliği Anlaşması" ile mevcut kültürel ilişkilerin geliştirilmesi öngörülüyor. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan "Genel İş Birliği Antlaşması" da onaylandı. Bu antlaşma, iki ülke arasındaki dostluğun yanı sıra ekonomik, teknik, bilimsel ve kültürel alanlardaki işbirliğinin artmasını hedeflendi.