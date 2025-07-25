Muğla Milas Belediyesi, üreticilerin yanında olmaya ve destekleyici çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Sürdürülebilir kırsal kalkınmayı hedefleyen ve bu doğrultuda projeler hayata geçiren Milas Belediyesi tarafından üreticilere yüzde 50 hibeli kışlık sebze fidesi desteklemesi yapılacak.

Üreticilerin girdi maliyetini düşürmek ve topraklarında tarımsal faaliyetlerini sürdürmesini hedefleyen Milas Belediyesi üreticilere kış döneminde katkı sunmak ve destek olunması amacıyla brokoli, beyaz lahana, karnabahar ve kırmızı lahana fidelerinden oluşan ürünler için yüzde 50 hibeli desteklemede bulunacak.

Başvurular 28 Temmuz’da başlayıp - 5 Ağustos’ta son bulacak…

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler başvurularını 28 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede 28 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek başvuruların ÇKS belgesi, kimlik fotokopisi ve talep formu ile Kırcağız Mahallesi Jale Eren Yerel Tohum Merkezi’ne şahsen yapılması gerektiği belirtilirken 0252 512 37 77 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabileceği ifade edildi.