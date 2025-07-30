Milas’ın 19.yüzyıl sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan ve Milas Belediyesi tarafından 2005 yılında aslına uygun olarak restore edilen Hacıali Ağa Konağı uzun zaman sonra tekrardan ziyarete açıldı.MUĞLA (İGFA) - Milas'ta Hisarbaşı-Hocabedrettin Mahallesi’nde yer alan, 1868 yılında Milas eşrafından Hacı Ali Ağa tarafından yaptırılan konak dörtgen planlı ve iki katlı olarak yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

İçerisinde Milas’ın eski dönemlerini ait fotoğrafların bulunduğu aynı zamanda geçmiş dönemlere ait eşyaların da yer aldığı müzenin bulunduğu Hacıali Ağa Konağı ve Milas Belediyesi Kültür Evi ziyaretçilerini geçmişe götürüp nostaljik anlar yaşatıyor. Kültürel amaçlı kullanıma açılan yapı, hem kent belleğinde yaşamakta hem de ziyaretçilere geleneksel yaşam biçimini deneyimleme olanağı da sunuyor.

Hacı Ali Ağa Konağı ve Milas Belediyesi Kültür Evi’nin geleneksel mimarinin korunması ve tanıtılması açısından önemli bir örnek olduğunu belirten Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “2005 yılında Milas Belediyesi olarak aslına uygun olarak restore ettiğimiz Hacıali Ağa Konağı’nın yeni dönemimizle birlikte tekrardan bakım ve onarım çalışmalarını yaparak ziyarete açtık. İçerisinde Milas’ın eski dönemlerine ait fotoğrafların bulunduğu sergi aynı zamanda geçmiş dönemlere ait eşyaların bulunduğu müzenin yer aldığı Hacı Ali Ağa Konağı ve Milas Belediyesi Kültür Evi ziyaretçilerine nostaljik anlar yaşatıyor. Milas’ımızı tanıtıcı broşürlerin de bulunduğu konağa yerli ve yabancı tüm misafirlerimizi davet ediyorum” diye konuştu.